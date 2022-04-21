面試苦撐到最後！主管說漏嘴「4字」秒心涼：高機率掰了
不少公司面試除了看中工作能力和資歷外，求職者展現出來的禮貌和態度，往往也是錄取與否的關鍵之一。不過，就有一名網友前往某間公司面試，好不容易撐到最後，卻意外聽到主管說漏嘴「4字」，讓他瞬間心涼。
原PO於PTT上分享，指出前陣子成功進入某公司面試第二輪，但面試官離開前卻說「錄取與否需要內部討論」，讓他不解詢問「是不是就是拐個彎打槍你？為什麼不乾脆一點當場說沒錄取就好，有沒有內部討論到底需要討論甚麼的八卦？」
問題一出，就引來不少網友討論，「有可能你只是備取，還在等前面的人決定啊」、「我之前遇到說要內部討論的後來都是無聲卡QQ」、「就是同時有多個面試者，你不是他們第一人選，所以才會拖到時間」、「不一定拒絕，可能是想拿你當備胎」、「高機率你不是第一人選」。
但也有人緩頰，認為「除非小公司，不然主管應該沒權利當場這樣說，至少也要是HR來說才對」、「不要說面試，客戶也很常這樣回我，阿就真的要問」、「小劇場也太多。本來就可能面試你的人權限不夠，需要再討論」；甚至還有過來人分享成功例子，直言「我當初面完問多久有結果，也是說內部討論，最後也是有offer，人家面試官也要跟老闆討論吧」。（編輯：陳雅雲）