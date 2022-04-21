他看身心科被說壓力很大愣住！醫曝原因：看「床」就知道
現代人生活壓力大，不少人都會尋求身心精神科醫師的幫助，不過你有想過壓力大竟然跟「床」有關係嗎？日本一名網友日前到身心科看診，沒想到醫生問了一句話讓他當場傻眼，也意外引起網友討論。
這名網友在推特上表示，日前因為精神壓力的關係，到醫院看身心精神科，醫生問了一句：「你回想一下房間，你的床上是不是有擺其他東西？」這句話讓推主當場感到相當衝擊，「醫生，你怎麼知道？我每天睡前都要把雜物清走才能睡覺，所以一直覺得很煩。」沒想到這時醫生回了一句：「正常人不會在床上放任何東西」。
根據推主醫生的解釋，國外有報導指出房間雜亂會帶給大腦負面影響，雖然有人已經習慣房間凌亂，但是大腦中仍會記得「要整理房間」這件事，如果時間累積越久，就越有可能產生更深的內疚感，以及緊張情緒甚至影響到睡眠。而報導中更顯示，因為我們一天有將近1/3的時間都待在房間，這裡應該是最舒服放鬆的地方，如果空間凌亂不堪，自然會影響情緒，因此房間是整個家裡最不應該雜亂的地方。
網友們看了之後都忍不住直呼：「不可思議（轉過頭去就看到堆滿雜物的床）」、「我的床上常常丟滿衣服跟零食，都用枕頭蓋住……」、「睡前都要撥開雜物才能找到空間躺下」、「我床上有垃圾、遊戲機、娃娃、筆電等等」，另外也有人表示：「我的床上不會放任何東西」、「可能我有潔癖，不會把食物放在床上」、「我頂多只有放手機」。（編輯：陳珮瑜）