423台中車聚「強碰疫情」照辦嗎？廖老大回應了：不延期
被譽為台灣「賽車教父」的廖老大，因「打龜事件」成功後廣受網友歡迎，日前更宣布將在23日禮拜六舉辦車聚，要和各位車友們、粉絲們共襄盛舉。怎料，因為疫情升溫的關係，讓許多車友不太放心，車聚是否照常舉行？對此，廖老大則親自回應「如期舉辦，風雨無阻。」
由於中國的抖音網紅「杰爺」曾酸「台灣沒有快車」，引起台灣賽車圈一陣怒火，對此，廖老大則代表台灣，跳出來不斷和杰爺隔空嗆聲，約戰，不僅砸下近百萬改車，更頻繁尋找台灣的場地來測試，終於在4月初打龜成功，人氣扶搖直上。而廖老大也宣布，將在台中市的日出停車場舉辦「D2慈善車聚活動」立刻湧入粉絲揪團朝聖，眼見報名人數不斷上升的同時，卻遇到疫情攪局，讓許多粉絲憂心，車聚是否會改期？
對此，廖老大則臉書親自回應，「4/23（六）車車聚照常舉行，不進行延後 如果下雨將照常舉辦！」。
消息一出，網友們除了祝老大活動順利以外，也提醒各位朋友注意防疫，「能去參加的朋友，別忘了各自做好自身防疫工作」、「收到,老大辛苦了,4/23大家周六車聚還是要最好防疫」、「祝圓滿順利」、「這禮拜六好天氣～集氣」、「永不畏懼，一定到場支持」、「剛剛看氣象這禮拜溫度都會還是上升，祝車聚圓滿成功」。（編輯：詹鎰睿）
※【NOWnews 今日新聞
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