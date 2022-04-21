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423台中車聚「強碰疫情」照辦嗎？廖老大回應了：不延期

▲台灣賽車教父「廖老大」在台中高美溼地「風車大道」做0到400公尺加速的實測，湧入大批民眾一睹風采(圖／柳榮俊攝2022.4. 6)
▲台灣賽車教父「廖老大」在台中高美溼地「風車大道」做0到400公尺加速的實測，湧入大批民眾一睹風采(圖／柳榮俊攝2022.4. 6)

編輯中心/綜合報導

2022-04-21 16:39:00

被譽為台灣「賽車教父」的廖老大，因「打龜事件」成功後廣受網友歡迎，日前更宣布將在23日禮拜六舉辦車聚，要和各位車友們、粉絲們共襄盛舉。怎料，因為疫情升溫的關係，讓許多車友不太放心，車聚是否照常舉行？對此，廖老大則親自回應「如期舉辦，風雨無阻。」

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由於中國的抖音網紅「杰爺」曾酸「台灣沒有快車」，引起台灣賽車圈一陣怒火，對此，廖老大則代表台灣，跳出來不斷和杰爺隔空嗆聲，約戰，不僅砸下近百萬改車，更頻繁尋找台灣的場地來測試，終於在4月初打龜成功，人氣扶搖直上。而廖老大也宣布，將在台中市的日出停車場舉辦「D2慈善車聚活動」立刻湧入粉絲揪團朝聖，眼見報名人數不斷上升的同時，卻遇到疫情攪局，讓許多粉絲憂心，車聚是否會改期？

對此，廖老大則臉書親自回應，「4/23（六）車車聚照常舉行，不進行延後 如果下雨將照常舉辦！」。

▲為了與中國網紅杰尼龜賽車，「賽車教父」廖老大今（17）日帶著「打龜號」前往溪州試車。（圖／翻攝自溪洲鄉長江淑芬臉書）
▲廖老大的打龜號，成功打臉中國網紅杰爺，粉絲們也期待23日能一睹廖老大的風采。（圖／翻攝自溪洲鄉長江淑芬臉書）
消息一出，網友們除了祝老大活動順利以外，也提醒各位朋友注意防疫，「能去參加的朋友，別忘了各自做好自身防疫工作」、「收到,老大辛苦了,4/23大家周六車聚還是要最好防疫」、「祝圓滿順利」、「這禮拜六好天氣～集氣」、「永不畏懼，一定到場支持」、「剛剛看氣象這禮拜溫度都會還是上升，祝車聚圓滿成功」。（編輯：詹鎰睿）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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