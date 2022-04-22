為何露營突崛起？台人曝「1爆紅關鍵」狂點頭：很難不瘋
近幾年露營成為最夯的話題之一，各式各樣的熱門露營區不斷出現，對此，就有網友非常好奇，為何露營這麼麻煩，卻成為越來越火紅的活動，貼文曝光後，不少人留言點出露營爆紅關鍵在於：「不能出國沒地方玩啊！」
該名網友在PTT上貼文，他以「網美露營風氣是怎麼起來的」為題，表示露營明明很麻煩，不但要到陌生的環境，還要準備一堆器具，不過近幾年IG上卻越來越多網美拍露營美照，讓他好奇問：「這個風氣究竟怎麼來的？有沒有卦？」
貼文一出，網友紛紛留言吐槽，「你不知道有那種付錢就幫你準備好的露營區嗎」、「花多一點錢就不用準備了」、「很好分是高級露營，還是野地露營」、「能拍照PO IG就是會紅」、「現在一堆懶人露營區，帳篷還有搭冷氣哩」、「大部分都是去那種都用好了的，很少全自備」。
另外，也有人點出露營爆紅關鍵，「就疫情啊，不能出國了」、「疫情開始沒得出國後，不然以前在玩露營的還會被他們嫌棄是老人活動，登山也是」、「不能出國找事情跟風炒人氣」、「能在歐美日本或是熱帶海島拍這些人最好願意去露營」、「不能出國拍網美照」、「不能出國沒地方玩啊」、「能出國跟你保證沒人要去露營」。（編輯：賴禹妡）