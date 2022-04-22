路邊見「洗衣精補充站」！他愣：誰會用 網曝2優勢打臉
不少自助洗衣店外頭設有洗衣精補充站，讓民眾可以不用到賣場採購，也能隨時補充洗衣精，不過近日就有網友好奇問「這個洗衣精不知道好不好用，有卦嗎？」貼文曝光後，釣出不少內行人大推，留言狂讚便宜又方便：「自從宿舍開了自動洗衣精補充站，再也沒有出去買過洗衣精了！」
該名網友昨（21）日在PTT貼文，他以「洗衣精補充站好用嗎」為題，表示去買洗衣精時，在回程路上看到路邊出現「洗衣精補充站」，兩公升要80元，「一直都只看過補水站，第一次看到洗衣精的補充站」，因此好奇問：「這個洗衣精不知道好不好用，有卦嗎？」
貼文一出，網友紛紛留言，「這也太便宜了吧」、「沒有算過划不划算，離家近的話很方便」、「省下包裝的耗材費用，還不錯啦」、「醫院買過還算正常味道」、「個人覺得還行，味道不會很重」。
也有不少人大推，「算便宜了吧，近的話就很方便」、「好處就是買少少的，剛搬家或者快搬家前可固定住所的話，那些3500~4000的買一買也可」、「固定會買，好處是不用擠補充包殘渣，也不用囤貨才有好價」、「超便宜我們宿舍也有一台，50元可以用3個月」、「自從宿舍開了自動洗衣精補充站，再也沒有出去買過洗衣精了」。（編輯：賴禹妡）