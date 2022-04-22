COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

路邊見「洗衣精補充站」！他愣：誰會用　網曝2優勢打臉

▲不少自助洗衣店外頭設有洗衣精補充站，讓民眾可以不用到賣場採購，也能隨時補充洗衣精。（示意圖，圖中人物與本文無關／翻攝PhotoAC）
▲不少自助洗衣店外頭設有洗衣精補充站，讓民眾可以不用到賣場採購，也能隨時補充洗衣精。（示意圖，圖中人物與本文無關／翻攝PhotoAC）

編輯中心/綜合報導

2022-04-22 07:56:34

不少自助洗衣店外頭設有洗衣精補充站，讓民眾可以不用到賣場採購，也能隨時補充洗衣精，不過近日就有網友好奇問「這個洗衣精不知道好不好用，有卦嗎？」貼文曝光後，釣出不少內行人大推，留言狂讚便宜又方便：「自從宿舍開了自動洗衣精補充站，再也沒有出去買過洗衣精了！」 

我是廣告 請繼續往下閱讀
該名網友昨（21）日在PTT貼文，他以「洗衣精補充站好用嗎」為題，表示去買洗衣精時，在回程路上看到路邊出現「洗衣精補充站」，兩公升要80元，「一直都只看過補水站，第一次看到洗衣精的補充站」，因此好奇問：「這個洗衣精不知道好不好用，有卦嗎？」 

▲網友表示去買洗衣精時，在回程路上看到路邊出現「洗衣精補充站」，兩公升只要80元。（圖／翻攝自PTT）
▲網友表示去買洗衣精時，在回程路上看到路邊出現「洗衣精補充站」，兩公升只要80元。（圖／翻攝自PTT）
貼文一出，網友紛紛留言，「這也太便宜了吧」、「沒有算過划不划算，離家近的話很方便」、「省下包裝的耗材費用，還不錯啦」、「醫院買過還算正常味道」、「個人覺得還行，味道不會很重」。 

也有不少人大推，「算便宜了吧，近的話就很方便」、「好處就是買少少的，剛搬家或者快搬家前可固定住所的話，那些3500~4000的買一買也可」、「固定會買，好處是不用擠補充包殘渣，也不用囤貨才有好價」、「超便宜我們宿舍也有一台，50元可以用3個月」、「自從宿舍開了自動洗衣精補充站，再也沒有出去買過洗衣精了」。（編輯：賴禹妡） 

為何露營突崛起？台人曝「1爆紅關鍵」狂點頭：很難不瘋

不只九天玄女！阿翰「1角色」封神　網全跪拜：真的鬼才

好市多西瓜切開見「絕美花紋」！內行一看卻搖頭：可惜了

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

你贊成阿妹在台北小巨蛋飆唱《三天三夜》嗎？

贊成
不贊成
54.13%45.87%
2022-04-21-2022-04-28
如果林佳龍不參選台中市長，您認為他該投入台北市長選戰嗎？

如果林佳龍不參選台中市長，您認為他該投入台北市長選戰嗎？

繼續作答
即時
推薦閱讀