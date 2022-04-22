她面試「當場錄取」憂屎缺！內行抖2規則秒分辨：可以衝
求職者在面試時可能會遇到千奇百怪的狀況，對此就有一名網友透露，她面試時明明主管沒有問得很詳細，卻當場就決定錄取，讓她擔心是屎缺，貼文曝光後，有內行網友立馬教2關鍵辨識，並直言：「假如都感覺還行就去，反正也不是簽賣身契，要離職隨時都可以離」
該名網友在Dcard中貼文，她以「面試時就確定錄取的工作」為題，表示常常看到有求職者分享，在面試時被當下錄取、且希望越快上班越好的經驗大部分都是屎缺，而她前幾天去面試，雖然和主管聊的蠻投機，但許多細節都沒問，主管就直接宣布錄取，還願意給時間考慮，讓她非常苦惱，直呼：「想知道這樣會不會像大家說的，很有可能是屎缺呢？還是因為我的期望待遇填的不高（因為沒接觸過的產業），所以主管覺得不用考慮呢？」
貼文一出，有內行網友點出2個關鍵可以觀察，「1.看公司規模大不大，大公司的缺即使廢，還是對履歷有加分效果，可以考慮去看看，2.看職缺內容，假如未來就想做這行，可以先考慮1再考慮2跟自己職涯規劃的符合程度，假如都感覺還行就去，反正也不是簽賣身契，要離職隨時都可以離。」
還有不少人分享經驗給原PO信心，「來給妳點信心，我前份工作就是當場錄取的，完全不是屎缺而且公司很佛」、「或許90%是屎缺，但我是幸運的那10%當場錄取，同事主管人都很好，工作環境很滿意」、「我也是當場錄取，原本怕怕的，但主管跟同事人都很好」、「我也是主管面試當下直接通知錄取，同事和工作都很滿意，一切正常」、「第一份工作也是當下錄取做到現在，除非不合理合法，不然先進去三個月看看吧」。（編輯：賴禹妡）