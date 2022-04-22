半夜叫餐沒有人要送？外送員揭「致命原因」：不如回家睡

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結果大家都在抱怨，跑大夜凌晨的獎金加成太少，「跑大夜的錢都比打工少，外送跑大夜還不如隨便找大夜班還比較實際」、「不如回家睡覺比較實在」、「沒錯完全贊成！跑的距離長，送完餐後可能附近的餐廳也都關門了，等單的時間也長了，只有拼趟獎的人需要，怎麼跑！」「凌晨一單3~40塊，誰要跑ㄚ？以前一單至少7~80元，遠一點破百，大家搶著跑，凌晨給外送員的錢太少了！」。
也有人點出平台問題，「但581完全沒有司機時，系統是會關閉系統連點都不能點，若可以點的話就代表有司機，但單一直都沒有人去拿，只是代表司機不想去接，有可能太遠（取餐和送餐都遠）加上空車回機率大，服務費低！」、「581問題就是店家接單先做再配外送員，如果當區無外送員這單就沒人外送只能取消報廢，非常浪費食物」。
更釣出店家無奈表示，「我也是等到打烊還等不到司機幫忙送最後一張單的店家，為了可以早點回家，只好自己開Uber自己送」。事實上，據UberEATS官網表示，若顧客沒有收到訂單商品，必須在48小時內向客服回報問題，系統會協助處理，若逾時將不予受理，同時也無法協助正在配送中或是取消的訂單。至於店家方面，官網並未說明，僅有延遲餐點的選項。（編輯：詹鎰睿）