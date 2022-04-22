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半夜叫餐沒有人要送？外送員揭「致命原因」：不如回家睡

▲有網友好奇，如果店家半夜直到關門前都等不到人取餐會怎樣？竟意外釣出許多外送員抱怨心聲，難怪沒人要送。（示意圖／翻攝自Unsplash）
▲有網友好奇，如果店家半夜直到關門前都等不到人取餐會怎樣？竟意外釣出許多外送員抱怨心聲，難怪沒人要送。（示意圖／翻攝自Unsplash）

編輯中心/綜合報導

2022-04-22 10:59:31

雖然台灣外送員越來越多人，但大半夜「沒人要送」讓民眾餓肚子苦等的狀況也越來越常發生。近日，一名網友好奇指出，店家凌晨都已經做好餐點，直到關門前都沒有人來取餐該怎麼辦？結果就釣出外送員的心聲「不如回家睡覺比較實際」。

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臉書社團「外送員的奇聞怪事」，一名網友PO文詢問，「請問有人遇過，有人凌晨叫Uber餐點，但遲遲沒有司機來接單，餐點老闆已經製餐好一陣子，然後拖到老闆都要關門休息了，餐點依然沒出去，這後面會是什麼結果？Uber客服會退款給消費者嗎？」。

▲外送平台近幾年崛起，民眾只要使用APP點餐，美味的餐點就會送上門，懶人商機瞬間擴大不少。（示意圖／翻攝photoAC）
▲外送員們一致指出，主要為跑大夜的獎金加成太少，其次則為店家離顧客太遠，種種因素算下來，對他們來說相當不划算（示意圖／翻攝photoAC）
結果大家都在抱怨，跑大夜凌晨的獎金加成太少，「跑大夜的錢都比打工少，外送跑大夜還不如隨便找大夜班還比較實際」、「不如回家睡覺比較實在」、「沒錯完全贊成！跑的距離長，送完餐後可能附近的餐廳也都關門了，等單的時間也長了，只有拼趟獎的人需要，怎麼跑！」「凌晨一單3~40塊，誰要跑ㄚ？以前一單至少7~80元，遠一點破百，大家搶著跑，凌晨給外送員的錢太少了！」。

也有人點出平台問題，「但581完全沒有司機時，系統是會關閉系統連點都不能點，若可以點的話就代表有司機但單一直都沒有人去拿，只是代表司機不想去接，有可能太遠（取餐和送餐都遠）加上空車回機率大，服務費低！」、「581問題就是店家接單先做再配外送員，如果當區無外送員這單就沒人外送只能取消報廢，非常浪費食物」。

更釣出店家無奈表示，「我也是等到打烊還等不到司機幫忙送最後一張單的店家，為了可以早點回家，只好自己開Uber自己送」。事實上，據UberEATS官網表示，若顧客沒有收到訂單商品，必須在48小時內向客服回報問題，系統會協助處理，若逾時將不予受理，同時也無法協助正在配送中或是取消的訂單。至於店家方面，官網並未說明，僅有延遲餐點的選項。（編輯：詹鎰睿）

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