台灣男生「陰莖長度」慘輸85國！眾一看數字愣爆：不可能
世界各國有著不同人種，其身體構造以及基因遺傳也都不盡相同，那麼在眾多國家當中，台灣男生的平均陰莖尺寸又是排名第幾呢？根據英國醫藥網站分析，發現世界86國的男性平均陰莖長度為5.55英吋（約14.1公分），而台灣男性的平均陰莖長度遠低於各國平均水準，僅有4.24英吋（約10.8公分），僅贏過柬埔寨，慘輸85個國家，排名曝光後在網路上掀起討論，不少台灣男生都站出捍衛自己的「尊嚴」。
根據《紐約郵報》報導，英國線上醫藥網站「From Mars」以86個國家的會員作為調查樣本，統計出86國男性平均陰莖長度，調查顯示，平均陰莖長度最長的前5名國家分別為，厄瓜多第1名，平均長度6.93英吋（約17.6公分）、喀麥隆第2名，平均長度6.56英吋（約16.7公分）、玻利維亞第3名，平均長度6.5英吋（約16.5公分）、蘇丹第4名，平均長度6.48英吋（約16.45公分）、海地第5名，平均長度6.3英吋（約16公分）。
至於亞洲地區大部分名次都靠後，但印度勇奪亞洲區第一，排名第56名，平均長度5.4英吋（約13.7公分）、日本排名第61名，平均長度5.34英吋（約13.6公分）、南韓排名第65名，平均長度5.18英吋（約13.15公分）、中國排名第68名，平均長度5.15英吋（約13.1公分）、菲律賓排名第84名，平均長度4.27英吋（約10.84公分），至於台灣排名則慘不忍睹，排名第85名，平均長度4.24英吋（約10.8公分），僅贏過最後一名的柬埔寨，平均長度3.95英吋（約10公分）。
該份報告曝光之後，就有網友在臉書社團「爆廢公社」轉傳，直呼「這報告真的是該哭還該笑？我真的不相信台灣人這麼短啊！」不少人看完報告內容後也驚呆「原來薪水拉低標準時....我靠這個幫大家提高平均了」、「到底是誰在那邊拉低平均啊？還我清白喔」、「真的不可能這麼短欸，我們好歹也要是日本那個排名」、「原來我算長，長知識了」、「不要在那騙！騙我沒看過國外的片子？他們都比我小多了」、「排行看看就好，當作自己拉高平均心情好很多」。
而也有不少女生出面力挺表示「我老公真的沒這麼小！不要騙啦」、「到底是誰在拉低台灣男子的顏面，看留言串真的要笑到瘋掉，真的沒那麼短啦」、「每次看到這種尺寸文，我都覺得自己很富有，我老公真的沒這麼小」。（編輯：張嘉哲）