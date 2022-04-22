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明迎媽祖生日！「3生肖」拜完好運秒來　財富桃花都旺翻

▲小孟老師透露，有3個生肖在明日拜完媽祖後，將會得到神明加持好運。（示意圖／翻攝pixabay）
▲小孟老師透露，有3個生肖在明日拜完媽祖後，將會得到神明加持好運。（示意圖／翻攝pixabay）

編輯中心/綜合報導

2022-04-22 11:38:59

熱鬧的大甲媽祖遶境剛結束，而明（23）日迎來媽祖生日，也是俗稱的「媽祖生」，命理專家小孟老師透露，有3個生肖拜完媽祖將會得到神明加持，不但好運連連，財運及戀愛運更是旺到翻天。 

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▲清明節要來了，毒理學專家招名威就提醒，「焚香拜拜」和「燒紙錢」這兩種行為不但可能引發過敏，還要注意致癌危機。（示意圖／取自pixabay）
▲3生肖明日拜完媽祖，財運及戀愛運將旺到翻天。（示意圖／取自pixabay）
TOP 3：屬龍 

屬龍的朋友在媽祖生當天，建議您能把外貌及行為打理好再去拜一下媽祖，戀愛運勢也能提高不少，若有喜歡的，或許可以為自己創造機會，贏得對方的芳心。 

另外你在學習上的表現會更佳亮眼。不論學生或是有在準備考試的，對於不懂的事情，變很容易開竅，當然不論是課業還是工作上的問題，只要是有用心學習的，常常是一點就通，很得人欣賞，也因此容易得到不錯的名聲。接下來的幾個月時間中，也有機會認識不錯的名人，或高官權貴的人，有機會能為自己的事業或人脈，建立良好的基礎，日後得到晉升的機會也比別人多很多。 

TOP 2：屬豬 

屬豬的朋友在媽祖生當天，可以拜一下媽袓就能得到神明加持，知道該如何讚美與鼓勵他人，甚至還會去調解別人的困難；說話的口條，及溝通能力也增強很多。另外說話風格更加樂觀且自信，興趣學習範圍更為廣泛，自然而然的展現出潛在能力，身邊同事及朋友，都願意靠近來學習，有機會得到專業人士的賞識，升官加薪或事業走強的機會也多了不少。 

同時在物質生活方面，也有享受的機會，不僅有舒適的生活條件，還有美食，使得身心都更為愉悅。當然也懂得打扮並展現自己，給人一種賞心悅目的感覺，因此桃花運也更為旺盛，單身族群可多把握好機會，特別是有曖昧關係的，有機會修成正果。若有投資買賣的，會更加有生意頭腦，尤其是正財，不妨好好專注在財務，會有財產翻倍的好時機出現。 

TOP 1：屬狗 

屬狗的朋友，建議您在媽祖生當日，拜一下媽祖會有不錯的福報出現，很多幸運的事會發生，保持樂觀的心，大部份能心想事成。此時容易遇到有共同理念的人，若要打拼事業或創業的，可好好把握這段期間遇到的人，多與他們聊聊，說不定會遇到生命中的伯樂或是貴人。人際關係也提升很多，若是有新認識的，與對方的交流會顯得輕鬆自然；在團體中，也有機會成為領導者，為他人提供有用訊息，或是成為他人的貴人，利人也利己。 

除此之外，不論是正偏財，都會提升很多。只要事業上好好的積極努力，業績獎金或紅利，都能夠有機會獲得；而若有閒錢，不妨去小試個手氣，贏得一些額外的財富，也是不錯的方式，但應當拿捏好分寸才是。另外這段時間，好奇心也比較強，學習上會有比較好的成就，若能夠好好發展自己的興趣，有機會在未來開發出副業，多一份新的收入。（編輯：賴禹妡） 

【本文獲臉書粉絲團《小孟老師星座塔羅牌之清水孟》授權，版權所有，非經授權不許轉載】 

※【NOWnews 今日新聞】提醒，民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。 

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