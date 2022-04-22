真的沒P圖！IKEA單人沙發5千「特價10元」 網全暴動瘋搶
瑞典家具零售商IKEA（宜家家居）靠著平價又有質感的產品打響名號，成功將分店擴展到全球，就有一名網友近日在逛IKEA新莊店時發現，一組原價5500元的單人沙發，打折後竟只要銅板價10元，貼文曝光後引來一排網友驚呼不可能，讓原PO無奈喊：「我真的沒有P圖啦！真的10元！附上我的收據。」
該名網友昨（21）日在臉書「爆廢公社二館」中貼文，她表示在IKEA竟看到原價5500元的單人椅框架只要特價10元，且還包含獨立筒椅墊，整座可以直接搬回家，不過固定沙發用的手把已售完，「有詢問過專員，自己加工鎖上木板或是洞洞鐵之後還是能正常使用的」，讓她爽喊：「我覺得花十元，就算只買三個靠墊我也很划算啦！」
貼文曝光後，網友們全驚呼，「常常逛NG區，沒看過這麽離譜的價格」、「便宜到不行」、「太扯了，10元好便宜」、「原來IKEA十塊除了冰淇淋還有這個」、「買個50元當床用」、「本日最扯」、「這比樂透或發票還厲害！穩的5490還不用扣稅」。
對此，《Nownews》記者實際致電到IKEA新莊店詢問，客服人員證實的確有這個優惠活動，為絕版商品出清，且僅新莊店限定，今早補出10組商品後，在上午10點25分就銷售完畢，不確定未來是否會再補貨。（編輯：賴禹妡）