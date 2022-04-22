COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

本土連日破千！高雄夜市「人潮」曝光　他驚：主動進3級

▲本土連日破千，有網友拍下高雄某夜市照片，顯現人潮冷清、銳減許多。（圖／翻攝爆廢公社公開版）
▲本土連日破千，有網友拍下高雄某夜市照片，顯現人潮冷清、銳減許多。（圖／翻攝爆廢公社公開版）

編輯中心/綜合報導

2022-04-22 12:47:512022-04-22 12:48:43

台灣疫情升溫，從4月15日開始，本土COVID-19病例就連日破千，至今數字仍有可能逐漸上升，也讓民眾紛紛提高警覺，減少外出風險。昨（21）日就有高雄民眾拍下當地夜市冷清現況，驚呼「高雄市大家似乎都主動進入3級警戒了」。

我是廣告 請繼續往下閱讀
有位來自高雄的網友，昨日特別拍下當地某個夜市的現場照片，並PO到臉書「爆廢公社公開版」上分享，只見通道上冷冷清清，攤販員工還比遊客多，形成強烈對比，更讓他直呼「高雄市大家似乎都主動進入3級警戒！夜市都沒人了！慘～」。

▲本土連日破千，有網友拍下高雄某夜市照片，直言現場很冷清。（圖／翻攝爆廢公社公開版）
▲網友分享高雄某夜市的照片，直呼「高雄市的人似乎主動進3級？」。（圖／翻攝爆廢公社公開版）
不少網友也紛紛留言，包括台南花園夜市、台北寧夏夜市、板橋湳雅夜市、花蓮東大門等等都被點名，「基隆夜市也是人很少」、「中壢夜市也是互相安慰ㄧ下」、「應該全台夜市一樣慘」、「台南花園夜市支援！你們不孤單」、「我們店這個月開始…內用客人差好多啊！」、「月初假日去已經就這樣了，似乎影響很大」。

不過也有人認為，「明明就是那些夜市沒人愛逛了！好逛的夜市還是人潮滿！」、「非假日吧，不過人多又會被嫌防疫破口」、「部分人不是怕確診，是怕被匡列，工作會不保」、「瑞豐夜市週間本來就很少人」、「連假就知道了」、「才週五而已 51再來看看」、「桃園人也很多，自助式餐廳也都滿人」、「但是我去燒肉店，爆炸滿耶」。（編輯：詹鎰睿）

▲本土連日破千，21日板橋湳雅夜市、寧夏夜市照。（圖／翻攝爆廢公社公開版）
▲有網友分享（左）板橋湳雅夜市，（右）台北寧夏夜市的現場照片。（圖／翻攝爆廢公社公開版）
▲本土連日破千，21日花蓮東大門夜市。（圖／翻攝爆廢公社公開版）
▲花蓮網友分享東大門夜市的近況，意外顯得冷清。（圖／翻攝爆廢公社公開版）

423台中車聚「強碰疫情」照辦嗎？廖老大回應了：不延期

自己做快篩「陽性怎麼辦」？一次看懂3大情況後續處理

台灣夜市攤販有多好賺？「隱藏內幕」曝光：早賺幾棟房了

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

你贊成阿妹在台北小巨蛋飆唱《三天三夜》嗎？

贊成
不贊成
55.49%44.51%
2022-04-21-2022-04-28
精彩行星初現！第一集觀後最喜歡哪個星球的表演？

精彩行星初現！第一集觀後最喜歡哪個星球的表演？

繼續作答
即時
推薦閱讀