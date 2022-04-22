本土連日破千！高雄夜市「人潮」曝光 他驚：主動進3級
台灣疫情升溫，從4月15日開始，本土COVID-19病例就連日破千，至今數字仍有可能逐漸上升，也讓民眾紛紛提高警覺，減少外出風險。昨（21）日就有高雄民眾拍下當地夜市冷清現況，驚呼「高雄市大家似乎都主動進入3級警戒了」。
有位來自高雄的網友，昨日特別拍下當地某個夜市的現場照片，並PO到臉書「爆廢公社公開版」上分享，只見通道上冷冷清清，攤販員工還比遊客多，形成強烈對比，更讓他直呼「高雄市大家似乎都主動進入3級警戒！夜市都沒人了！慘～」。
不少網友也紛紛留言，包括台南花園夜市、台北寧夏夜市、板橋湳雅夜市、花蓮東大門等等都被點名，「基隆夜市也是人很少」、「中壢夜市也是互相安慰ㄧ下」、「應該全台夜市一樣慘」、「台南花園夜市支援！你們不孤單」、「我們店這個月開始…內用客人差好多啊！」、「月初假日去已經就這樣了，似乎影響很大」。
不過也有人認為，「明明就是那些夜市沒人愛逛了！好逛的夜市還是人潮滿！」、「非假日吧，不過人多又會被嫌防疫破口」、「部分人不是怕確診，是怕被匡列，工作會不保」、「瑞豐夜市週間本來就很少人」、「連假就知道了」、「才週五而已 51再來看看」、「桃園人也很多，自助式餐廳也都滿人」、「但是我去燒肉店，爆炸滿耶」。（編輯：詹鎰睿）