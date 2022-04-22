日本釋職缺徵台人「需過N1」！網見薪水傻眼：不如去超商
許多台灣人喜歡到日本旅遊，也有人會到日本當地工作，不過近日有網友在網路上看到一則日商徵台灣人才訊息，發現給出的待遇相當誇張，月薪竟不到台幣4萬元，且還需要大學畢業、通過日檢N1，讓不少人看了直搖頭嘆：「不如去我家巷口超商上大夜班！」
該名網友今（22）日在PTT貼文，他以「這薪水願意去日本工作嗎？」為題，表示無聊逛臉書社團，發現有工作是日商在徵台灣人，基本薪資為15萬6000元日幣，約為3萬4000元台幣，加班費則為5萬8000元日幣，約為1萬3000元台幣，扣稅月薪實拿3萬7000元，沒有年終獎金，且條件需大學畢業，並且日檢通過N1，「同樣職缺開給日本人是月薪多加2萬日幣」，讓他好奇問：「不知道這薪水會願意去日本工作嗎？有沒有八卦？」
貼文一出，網友紛紛看傻留言，「加油站打工都贏他」、「去科學園區輪班都好吧」、「37K去日本是要吃土嗎」、「去日本超商打工都比這個好吧」、「這薪水認真說，在東京過的會很苦」、「不如去我家巷口超商上大夜班」、「日幣貶成這樣，還只給這薪水，傻了」。
不過，也有網友認為，「包吃住我就會去」、「工作內容是什麼沒講耶」、「少在那邊拿特例洗地」、「不需要高階語言能力的工作，拿這種薪水雖差但不至於誇張啦」、「看有沒有包吃住啊」、「還有其他福利啦，說不定還能凹到宿舍」、「比很多中南部傳產好了」。（編輯：賴禹妡）