隱家拉麵最強不是拉麵？老饕「必點神菜」出爐：絕不後悔
台灣拉麵市場競爭激烈，面臨日本拉麵強勢來台的情況下，台灣的拉麵也不惶多讓，同樣擁有粉絲大力支持。對此，就有網友好奇指名「隱家拉麵」究竟要吃什麼才內行呢？結果眾人們一致點名「叉燒拼盤」，更形容「絕對不後悔」。
網路論壇PTT，有網友PO文問卦「隱家拉麵要吃哪種才內行？」他表示，「翹掉一節課，現在正在排隊中啦！想問一下各位同學，這家店要吃什麼口味才算內行？有掛？」。
網友紛紛回應，「吃完要擦桌子嗎？」「醬油拉麵190超盤」、「菜單上全來三份啊，菜單份量太少不夠吃」、「豚骨系列，記得要點大碗，加麵要錢」、「100元肉盤加點下去就對了」、「穩爆型不錯」、「店裡能滑手機嗎？」。
結果最多人推薦這道「叉燒拼盤」，「豚骨醬油 + 豪華叉燒拼盤」、「叉燒拼盤，絕不後悔」、「拉麵還好，叉燒拼盤比較推」、「拼盤點下去就對了」、「加購叉燒拼盤不會後悔！」「拼盤才是本體」、「拉麵點哪種都差不多，加點叉燒拼盤才是重點」。
據了解，「隱家拉麵」其實是屬於台灣「道樂屋台」的體系。2016年，道樂屋台原本還只是一台小攤車，並在士林深耕開店，主打將福岡屋台風格的原汁原味引入台灣，結果花不到4年的時間，就迅速擴展成4家分店的連鎖體系，每一間都是大排長龍，也讓外界驚呼是台灣拉麵界的傳奇。（編輯：詹鎰睿）