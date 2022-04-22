台灣史上「最強科系」現身？網喊打趴電資：畢業任選爽賺
大學所選擇的科系不僅對個人職涯規劃有著一定的關係，更對未來人生發展有所影響，近年來受到科技業影響，電機系成為不少人的夢幻科系。。不過，就有網友意外找到台灣史上最強的科系，興奮PO文表示「畢業就是任選！」而引起鄉民討論。
原PO於PTT八卦板上發文，表示近日突然發現大學創新設立「醫師工程師組」科系，而他上網一查發現，該科系兼跨電資和醫學課程，且將授予醫學士學位證書，還會加註電資雙專長。意外發現如此新規劃的科系，讓他不禁震驚詢問「根本強到X北，畢業就是任選，等著到醫院或科技廠賺爆，有沒有八卦？？？？」
消息傳出後，隨即引來不少鄉民震驚留言，「現在的人類越來越猛了，什麼都要會」、「屌打醫工生資之類的啊！雖然說真的，醫師比較需要律師或行銷專長」、「電資輸了哈哈，畢業直接就任醫檢師，機器壞了還可以自己修的概念？」、「現在第二語言不只是外文還包括程式語言」。
但也有人抱持懷疑態度，認為「醫師兼律師組合比較好，自己辯護」、「感覺只會樣樣通但樣樣不精耶...」、「你是不是覺得工科就可以進所有科技廠= =」、「跨領域的人才難尋難培養」。
據了解，為因應數位醫療的人才需求，國立陽明交通大學2020年成立醫師工程師組，以培育兼具未來數位醫療產業技術研發、創業及領導能力之醫師為核心目標，其工程課程主要以打基礎資訊能力與電機能力為主，且將提供獎學金，鼓勵學生利用暑假至各項尖科技公司或大學實驗室研修實習。（編輯：陳雅雲）