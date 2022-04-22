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超商店員少找錢！被提醒「冷回1句」　客當場爆炸叫警察

▲超商店員少找錢，被提醒後冷回1句，客人當場爆炸叫警察。（示意圖／記者張嘉哲攝）
▲超商店員少找錢，被提醒後冷回1句，客人當場爆炸叫警察。（示意圖／記者張嘉哲攝）

編輯中心/綜合報導

2022-04-22 14:40:39

台灣便利商店林立，許多網購平台與其合作，讓客戶到超商領包裹，點多、快速又方便，可就有位民眾在超商領包裹時，因為店員少找錢而引起衝突，顧客更因店家的態度憤而報警，雖然最後順利拿回金錢，可氣不過的她仍將整件事PO上網路。

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原PO於臉書社團《爆怨公社》發文，表示今日去家中附近的超商領435元的包裹，在領取途中店員不停與他人說話，收到1000元後竟只找回65塊，原PO見狀立刻指出錯誤，可店員堅稱自己收到的是500元，雙方各執一詞、毫無結果，原PO便提議調監視器確認，店員便請她留資料，先回去等消息。

原PO回家後越想越不對，認為處理金錢問題時，應該要雙方都在現場，於是在打電話給7-11客訴後，立刻返還該店要求共同確認，可店長態度輕慢，直說「是小錢，都是小事～」，原PO便氣不過直接報警，待警察到現場後店家一改態度馬上處理，並在確認監視器後得知，原PO當初確實是拿1000塊給店員，可該店的人仍抱持著隨意的態度，並暗指她大驚小怪：「小姐遇到事情要心平氣和！」、「這點小錢不算什麼啦！又不是幾千幾萬」，這讓原PO更為生氣「我忘了說，我呢！不在乎這些錢，我在乎的是一口氣！」、「我對為什麼要變我錯」。

▲原PO使用外送APP點餐，卻因鈔票無法找開，而多付了五百多元小費。（示意圖／記者鍾怡婷攝）
▲原PO在超商領包裹時被店員少找500元，可對方處理態度相當消極。（示意圖／記者鍾怡婷攝）
眾人見文也非常氣憤，感同身受道「小錢不是錢嗎！重點是態度！」、「哪家門市? 誇張，565可以吃好幾天了，現在小七店員都很有錢的樣子」、「自己門市出包、還好意思教育客人==你們的優質服務是沖馬桶裡喔」。

某位曾任超商店員的民眾留言，表示看監視錄影器非常正確，能少掉很多麻煩「我也被騙拿五百給我的，然後我記得明明是一百，但那時候年紀小還是新人，我就拿五百還她，還說你真的是新來的欸，下班真的少五百」，「後來她隔天拿錢來還，跟我說『啊我回家看到五百在桌上，抱歉啦你應該少錢了』，對於沒把握的事，一律看監視器」。 （編輯：李惠婷） 

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