清冠一號「5大QA」一次看　防疫茶配方也曝光

清冠一號是什麼？
清冠一號是由衛福部國家中醫藥研究所結合臨床及基礎研究所研發的新冠肺炎特效藥物，其藥材包含黃芩、炙甘草、桑葉、薄荷、魚腥草、防風、荊芥、板藍根、栝樓實、厚朴等10種中藥材，臨床研究認為可有效防止輕中症轉重症。
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清冠一號如何取得？費用多少？
清冠一號屬於處方藥物，自4月18日起，指揮中心同意可「公費」用於新冠肺炎確診輕症、無症狀居家照護患者。
根據流程，確診者可至中華民國中醫師公會全國聯合會官網查詢指定院所名單，或是撥打各縣市中醫師公會服務專線媒合院所，也可至健康益友APP掛號，無須經由衛生局轉介就可自行預約，經過中醫師評估條件後，就會給予清冠一號；若是住院病患，則可詢問主治醫師聯繫中醫師會診。
由於確診病患須居家照護，清冠一號會由視訊診療機構送藥到宅，或可委託親友前往領藥，不過受限於法規，目前仍不開放郵寄宅配。
至於未確診民眾，但有感染疑慮，或是擔心染疫想預防保健者，也可經醫師評估後，自費購買清冠一號服用，價錢依各廠牌定價有所不同。
清冠一號要吃多久？兒童、孕婦可服用嗎？
三軍總醫院中醫部主任黃怡嘉表示，公費補助清冠一號療程為10日，臨床觀察10日內，病患改善狀況皆為良好，若是療程結束後病患仍有殘餘症狀，也可自費繼續服用。他也強調，清冠一號不分年齡、孕婦都可服用，但在兒童部分，會依其體重調整劑量。
沒有確診可以吃清冠一號嗎?
未確診民眾可依病情嚴重程度由中醫師判斷，並依照個人體質開立適合的預防藥方，自費購買使用。
黃怡嘉也分享，針對非確診者，但居住在高風險場域，需要和不特定群眾接觸有感染危險者，不分年齡都可喝「國家中醫藥所防疫茶」保健，但肝炎、自體免疫疾病如全身性紅斑狼瘡患者不宜使用。
黃怡嘉指出，國家中醫藥所防疫茶處方包含黃耆三錢、桂枝二錢、桑葉三錢、薄荷三錢、魚腥草三錢、生薑三錢、紅棗五枚（揑破）、甘草二錢，將前述藥材置於鍋中，加入2000至3000cc的水，用大火煮沸，再改小火熬煮約15分鐘即可熄火，並濾出藥汁，當茶飲用。
國外是否也可購買清冠一號？
國家中醫藥研究所副所長邱文慧解釋，在藥物的取得上要依據各國的相關法令訂定而定，「像有些國家對於中藥的看法就是草藥，以保健食品的方式認證，並不需要取得醫師處方籤」。
中醫師陳潮宗也提到，清冠一號相對價格平穩，不過國內需求量增長，國外購買要視各授權藥廠的代理申請與鋪貨量而定。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。