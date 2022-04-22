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收攤了！老闆親切喊「3包100」　網看標價全傻：生意奇才

▲即將收攤，老闆親切喊「3包100」招攬客人，眾人看標價全傻：「生意奇才」。（示意圖／unsplash）
▲即將收攤，老闆親切喊「3包100」招攬客人，眾人看標價全傻：「生意奇才」。（示意圖／unsplash）

編輯中心/綜合報導

2022-04-22 16:20:49

許多人認為在市場採購時，收攤價會最為便宜，有民眾卻遇上了恰恰相反的事情，當時她看見老闆親切地招呼客人，表示自己要收攤了，三包菇類食材只要100元，正心動想上前購買時，餘光看到了攤位上的標價，她立刻傻眼走人。

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原PO於臉書社團《爆怨公社》發文，表示早上去菜市場購買食材的時候，看到一攤販賣菇類的攤位，因女兒愛吃菇，正想上前挑選，沒想到老闆這時突然飄出一句：「我要收攤了，3包算你100就好，原價本來是一包50」，這親切的一句話卻讓她頓時傻眼，因為攤位上的標價明明寫著「一包三十」，這奇怪的行徑讓她直接轉頭走人「原價50特價30然後3包還比較貴？」

▲香菇你都吃哪一種？營養師高敏敏表示，不論是杏鮑菇、松露、金針菇還是蘑菇，「他們都是菇類，同時也是蔬菜的一種」。（示意圖／翻攝自《pixabay》）
▲原PO見攤位上寫一包香菇30元，老闆卻說：「三包算你一百就好喔！」（示意圖／pixabay）
眾人見文皆認為老闆是「生意奇才」，回覆「不老實」、「我也曾遇過，老闆手指向攤位的角落解釋說：『一包三十的是那一堆』
一切都是生意手法」、「妳頭腦很清楚，上次在市場也遇到這樣賣的，我嘴裡咕噥著三包反而比較貴，沒想到身旁一個來買菜的女生竟然拿100元買3包」、「那有什麼，我常常遇到攤販老闆說：一包70。我：兩包算我150可以嗎？然後兩個人都傻住了……」。 

有人則嘗試還原老闆的邏輯「單包給您優惠20，三包按原價給優惠，都是按原價給優惠哇」，有人則認為可趁機會轉回來「要是我會說：『這邊寫一包30，所以4包100我就買』」。 （編輯：李惠婷） 

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