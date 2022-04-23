一蘭拉麵在日本是什麼Level？答案超意外 老饕臉全腫哭
日本知名拉麵品牌「一蘭拉麵」不論是進駐台北還是台中，在台灣的人氣都相當高，先前台中朝富店正式開幕之時，不少人為了吃一碗拉麵，排上大半天，相關消息也在網路上引發討論。不過，儘管聲勢驚人，但一蘭拉麵均依定價288元一碗拉麵，也時常引來不少老饕認為「CP值太低」、「日本人根本不吃」等等批評。近日，就有網友討論「一蘭到底是惹到拉麵宅哪裡？」沒想到意外釣出一蘭拉麵在日本的地位，引發熱議。
原PO在PTT貼文指出「一蘭拉麵明明就還蠻好吃的，為什麼經常有一堆自稱拉麵宅的嫌棄到爆，一定要去吃一些莫名其妙的店來做比較，然後明明自己也在排隊吃其他店，卻要看不起那些排隊吃一蘭的，一蘭是可以客製化鹹度跟佐料欸，到底一蘭拉麵惹到拉麵宅哪裡？」
貼文一出，網友紛紛回應「真的....不懂笑別人排隊吃一蘭的人在想什麼，一蘭在日本也很多當地人在吃好嗎＝＝」、「說一蘭日本人不吃只有台灣人在瘋排隊的，真的是眼界夠低」、「日本來的被嫌爆，台灣雜魚開的排爆，這就是拉麵宅特性」、「很多人說一蘭日本人不吃，真的笑死人，拜託去一趟日本一蘭好不好」、「我每次看到有人說日本人不吃一蘭也超問號....是真的沒去過嗎？」、「真的是踩一捧一而已，事實上就是日本人也吃一蘭，一蘭確實也是拉麵頂尖的啊」。
事實上，大家都清楚日本連鎖拉麵店數量眾多，根據日本的排名調查網站「Goo Ranking」於2021年進行的「最美味的連鎖拉麵店」結果顯示，其中第一名最受日本人歡迎的拉麵店就是「一蘭拉麵」，加上諸多網友親自赴日的結果相比，可見日本人不吃一蘭的傳謠不攻自破，一蘭在日本拉麵界的等級也可以說是相當高，打臉那些所謂自稱老饕的「拉麵宅」。（編輯：張嘉哲）