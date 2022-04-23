COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

阿翰九天玄女爆紅！網抓包「1鏡頭」秒出戲：看3次才發現

▲網紅阿翰憑藉算命阿姨「廖麗芳」一角於全台爆紅，但有粉絲觀看影片時，意外因「1鏡頭」出戲，驚喊「看3次才發現！」（圖／翻攝阿翰po影片YouTube）
▲網紅阿翰憑藉算命阿姨「廖麗芳」一角於全台爆紅，但有粉絲觀看影片時，意外因「1鏡頭」出戲，驚喊「看3次才發現！」（圖／翻攝阿翰po影片YouTube）

編輯中心/綜合報導

2022-04-23 11:07:32

YouTuber阿翰以扮演自創搞笑角色而走紅，近日他扮演算命阿姨「廖麗芳」，於片中自稱「九天玄女唯一指定姐妹」，並迎接九天玄女下凡，突中還不斷喊著「降落！」而掀起網路話題，阿翰也憑藉一角於全台爆紅。不過，就有粉絲在觀看影片時，意外抓包「2鏡頭」不對勁，驚喊「重複看了3次！」

我是廣告 請繼續往下閱讀
有網友於Dcard上分享，表示近日在關受阿翰九天玄女影片時，意外注意到一個神奇畫面，她緊接著貼出截圖，從畫面中可見，這橋段本是信徒準備拿取玉米粒與鹽，但仔細一瞧，玉米粒竟沾黏在未乾的指甲油上，畫面還持續快5秒鐘的時間。

▲粉絲發現信徒手拿著玉米粒，卻因指甲油沒乾而讓玉米粒黏在指甲上。（圖／翻攝阿翰po影片YouTube）
▲粉絲發現信徒手拿著玉米粒，卻因指甲油沒乾而讓玉米粒黏在指甲上。（圖／翻攝阿翰po影片YouTube）
不僅如此，信徒將玉米粒與鹽丟入平底鍋時，還能清楚看見沾上紅色指甲油的玉米，讓原PO一看笑翻直言「就是剛剛塗的指甲油沒乾黏到玉米了啦！還黏三顆，碗裡面也都沾到了」。

▲平底鍋內還能看到沾上紅色指甲油的玉米粒。（圖／翻攝阿翰po影片YouTube）
▲平底鍋內還能看到沾上紅色指甲油的玉米粒。（圖／翻攝阿翰po影片YouTube）
照片一曝光，隨即引來粉絲們笑翻直呼，「鏡頭還多放了幾秒鐘，好好笑」、「我也有看到，我覺得超好笑的」、「我還為了這一個畫面重複看了3次，爆笑」、「我也有看到，我還特別注意黏在上面的玉米粒有沒有一起進鍋子，結果發現……好像一起下去了」、「那時候看到直接噴笑，重點是灑下去的玉米也有沾到，阿翰在吃的時候就...啊啊啊啊不要啊要吃到了」。（編輯：陳雅雲）

不只九天玄女！阿翰「1角色」封神　網全跪拜：真的鬼才

九天玄女「唯一姐妹」爆紅！4年前影片挖出　網狂讚太神

阿翰九天玄女在夯啥？他愣：不好笑啊　眾揭「爆紅關鍵」

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

你贊成阿妹在台北小巨蛋飆唱《三天三夜》嗎？

贊成
不贊成
50.89%49.11%
2022-04-21-2022-04-28
如果林佳龍不參選台中市長，您認為他該投入台北市長選戰嗎？

如果林佳龍不參選台中市長，您認為他該投入台北市長選戰嗎？

繼續作答
即時
推薦閱讀