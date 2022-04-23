阿翰九天玄女爆紅！網抓包「1鏡頭」秒出戲：看3次才發現
YouTuber阿翰以扮演自創搞笑角色而走紅，近日他扮演算命阿姨「廖麗芳」，於片中自稱「九天玄女唯一指定姐妹」，並迎接九天玄女下凡，突中還不斷喊著「降落！」而掀起網路話題，阿翰也憑藉一角於全台爆紅。不過，就有粉絲在觀看影片時，意外抓包「2鏡頭」不對勁，驚喊「重複看了3次！」
有網友於Dcard上分享，表示近日在關受阿翰九天玄女影片時，意外注意到一個神奇畫面，她緊接著貼出截圖，從畫面中可見，這橋段本是信徒準備拿取玉米粒與鹽，但仔細一瞧，玉米粒竟沾黏在未乾的指甲油上，畫面還持續快5秒鐘的時間。
不僅如此，信徒將玉米粒與鹽丟入平底鍋時，還能清楚看見沾上紅色指甲油的玉米，讓原PO一看笑翻直言「就是剛剛塗的指甲油沒乾黏到玉米了啦！還黏三顆，碗裡面也都沾到了」。
照片一曝光，隨即引來粉絲們笑翻直呼，「鏡頭還多放了幾秒鐘，好好笑」、「我也有看到，我覺得超好笑的」、「我還為了這一個畫面重複看了3次，爆笑」、「我也有看到，我還特別注意黏在上面的玉米粒有沒有一起進鍋子，結果發現……好像一起下去了」、「那時候看到直接噴笑，重點是灑下去的玉米也有沾到，阿翰在吃的時候就...啊啊啊啊不要啊要吃到了」。（編輯：陳雅雲）