好市多買「神級佐料」丟土裡？她曬3天後成果 老饕全嗨
好市多（Costco）內販賣的產品多元，即便需要繳交會員費，仍成為不少人購物補足物資的首選商場，而近日有網友分享，自己在商場內買了一項能加入飲料，也能搭配熟食的佐料，回到家後將它丟入土裡，3天後竟有驚人的發展，貼文引起熱議。
一名網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文表示，自己有時會到好市多購買「奇亞籽」，覺得它「便宜大碗，放到飲料裡也可以增加口感」，甚至「隨便丟到泥土裡，還可以吃小豆苗，3～4天就冒出頭來，非常適合不需要耐心就想收成的懶人」。
原PO也在文中附上種出豆苗的圖片，網友也紛紛留言「真的假的！我以為裡面賣的都是煮熟的」、「原來我們都泡生的喝喔」、「天啊！我都以為那是已經炒過的」、「現在才知道奇亞籽能發芽」、「吃了那麼久，現在才知道它可以種」、「好神奇，長知識了」。
事實上，根據嘉義市農會資料顯示，奇亞籽有很好的吸水功能，吃到肚子裡之後，可以自行吸收水分，增加體積，進而提升飽足感；豐富的膳食纖維，也可以幫助消化，維持消化道正常機能；且奇亞籽約含15%的蛋白質含量，且是易於人類吸收的植物性蛋白，不用擔心會像吃肉一樣吃進太多脂肪熱量，因此不論是吃素或吃葷，都可以藉由吃奇亞籽來補充蛋白質。（編輯：張志浩）