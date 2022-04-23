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台灣小孩讀啥科系想打斷腿？中文才奪第2　冠軍毀滅人生

▲有網友好奇詢問「你小孩大學報什麼系，你會打斷他的腿？」隨即引起眾人討論，而中文系才奪得第二名，冠軍則被稱「選完人生毀滅！」（示意圖／取自unsplash）
▲有網友好奇詢問「你小孩大學報什麼系，你會打斷他的腿？」隨即引起眾人討論，而中文系才奪得第二名，冠軍則被稱「選完人生毀滅！」（示意圖／取自unsplash）

編輯中心/綜合報導

2022-04-23 14:01:422022-04-23 14:10:10

大學所選擇的科系不僅對個人職涯規劃有著一定的關係，更對未來人生發展有所影響。對此，就有網友好奇詢問「你小孩大學報什麼系，你會打斷他的腿？」隨即引起眾人討論，而中文系才奪得第二名，冠軍則被稱「選完人生毀滅！」

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有網友於PTT八卦板上發文，指出看到不少土木系出身的前輩，每次都在網路上表示「如果小孩要念土木系一定要打斷他的腿！」讓他突然產生好奇心，不解詢問「不知道除了土木之外，還有什麼系如果鄉民小孩想唸，會有被打斷腿的危險，各位說說看？」

▲原PO好奇二類除了「電機和資工」，還有什麼科系最賺錢，貼文一出，也有網友喊出4科系，直呼「台積電裡面一堆」。（示意圖／翻攝Pixabay）
▲原PO好奇二類除了「電機和資工」，還有什麼科系最賺錢，貼文一出，也有網友喊出4科系，直呼「台積電裡面一堆」。（示意圖／翻攝Pixabay）
問題曝光後，隨即引來鄉民們熱烈討論，「感覺醫牙電資以外的都有危險」、「土木阿！糞系，碩士薪水跟早餐店一樣」、「哲學啦！歷史啦！考上直接準備考公職比較實在」、「土木和建築，直接塞回肚子當沒出生」、「肯定是機械」。

在眾多留言中，其中「生科系」被最多人點名，「生科唯一解，選完人生毀滅」、「如果是在台灣，那就是生科、文組」、「生科系，你恨誰就叫他去讀生科系」、「生科，謝謝」、「生科，沒有之一」、「生科必打斷」、「一日生科，終生科科」。

此外，「中文系」也被不少網友提及，直言「中文系真的死路一條」、「中文，慘是比較出來的」、「中文系，不如去要飯」、「中文啊有什麼好選的」。

▲原來，即便原PO的面試跟備審成績都頗高，但因學測成績考不理想，因而排到備取的位置。（示意圖／取自unsplash）
▲「中文系」和「生科系」被公認是最地雷的科系。（示意圖／取自unsplash）
但也有人緩頰，認為應該讓小孩憑藉自身興趣決定未來才對，「都不會，小孩喜歡啥就選啥」、「小孩的人生是他的，又不是你的，憑什麼打斷他腿」、「說真的父母到底憑什麼干涉小孩的人生選擇」、「父母總有一天要學會尊重小孩做的決定」、「為什麼要框架小孩呢，有興趣就好」。（編輯：陳雅雲）

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