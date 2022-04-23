完婚人妻「秒賣戒指」！奇葩理由讓伴侶苦笑：該支持嗎？
結婚是一輩子的事情，婚戒更代表著兩人一生的誓約，可就有網友發文，表示自己與老婆剛剛完婚，沒想到過幾天婚戒就被對方當掉，對方給出的理由更是令人跌破眼鏡，貼文一出引起熱議。
原PO在Dcard中發文，表示前幾天與妻子剛登記結婚，當下聽到她說「太棒了！有錢去隆乳！」時並不以為然，沒想到隔天竟就被告知，妻子已經把結婚戒指拿去典當，因為她想拿去整形醫院附訂金，原PO聽後傻愣當場、臉色發綠，妻子則辯解「你不是也喜歡大胸嗎？」、「戒指戴著也不會變漂亮，可是隆乳會啊」，整番言論讓原PO心裡感覺非常複雜。
貼文發出後迅速引起關注，網友們打趣回覆「錢沒有不見，只是變成你喜歡的形狀」、「這老婆有點可愛餒XD好天」、「以後看到他的胸就會想到你們的誓言」，有人則嘗試揣摩妻子的心思「你是不是平常有跟她在講胸部大小的事，她可能在意很久囉～」。
多數人則對該人妻的行為略感荒唐，「結婚戒指這麼有意義的東西都不用討論的嗎…」、「超好笑，老婆是把你當提款機了吧？請老婆把錢還你，然後可以離婚了真的，除非你想再當一輩子的提款機」、「那不如別送戒指直接拿錢給她整，拿去當直接少了好幾萬，你確定不離婚嗎？我很擔心你們的未來」、「覺得這女生相處起來會很累，有考慮趁沒孩子認賠殺出嗎？」。 （編輯：李惠婷）