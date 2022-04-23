爽收「800萬＋1棟房」！44歲單身男喊退休 眾一算秒懂了
經過學生時期的洗禮後，許多人出社會努力工作，除了累積積蓄提升生活品質外，為了將來退休能無憂無慮更是一大重點，近日有網友就分享，一名44歲的同事最近獲得800萬，以及台南的1棟房子，但卻突然萌生退意，想提早離開職場，貼文引發熱議。
原PO在PTT以「同事有八百萬就想退休，怎麼勸？」為題發文，指出公司有一名同事，現年44歲，目前單身也未談過戀愛，「最近得到父母的800萬以及台南鄉下的一間房，居然月底就跟老闆提出離職，說是覺得賺夠了想退休，身為好同事的我該怎麼勸他？專案都還沒完成呢」。
貼文一出，有不少網友認為，以原PO同事的情況，退休並非不好的選擇，「不亂花的話，現在物價是可以，但是真的要節省」、「工作20年的存款＋800萬＋一棟房子，你不退休一輩子也就差不多賺這麼多」，「44歲最多就工作20年退休，你就想像再工作20年，你會有一棟房子跟800萬現金嗎？」、「我如果額外多了800萬和房子，我也想退休」、「有房有800萬省着用可以撐很久」、「餘命算40年，零房租每年20萬夠花吧」。
此外，也有網友認為，若對方投資得宜，現在就決定退休其實是好事，「800萬存股每年股利起碼4、50萬，本金都不用花到，有啥好不能退休」、「800萬領股息，一個月兩萬夠了」、「一個月利息兩萬+不用房租，單身根本可以過」。（編輯：張志浩）