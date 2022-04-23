打龜號再刷新紀錄！美國車速家驚見「8.68秒」最速實測
中國網紅杰爺（楊永杰）日前在網路上嗆聲表示「台灣沒有快車」，引發不少網友撻伐，台灣賽車教父廖老大更是斥資500萬元，打造「打龜號」要與其一較高下，豈料本月13日，廖老大將中國車涯P-Gear設備測出的8.88秒成績上傳後，對方依舊嘴硬不肯認輸，並執著於沒見到6日以美國車速家Dragy測出的8.72秒成績，不過今天（23日）車速家排行榜突然出現「打龜號」跑出8.68秒最速紀錄，嗨翻粉絲群。
據了解，廖老大日前為了證明「台灣有快車」，特別向台中市政府申請用路，在高美濕地風車大道上實測，當天也不負眾望，跑出8.72秒的成績，但因軟體出現問題，導致成績無法上傳中國車涯排行榜，因此廖老大一行人，遂在4/13前往台中一私人場地，摸黑跑出8.88秒成績，並上傳排行榜，雖然成績沒有達到8.72，卻依舊輕鬆刷掉杰爺紀錄。
不過連日來，許多大陸抖音車圈博主仍不斷詢問廖老大，為何沒將成績上傳美國車速家，質疑6日跑出的8.72秒成績圖是假的。為此，廖老大今天上午將「新紀錄」8.62秒上傳美國車速家，賽車手郭國信也將成績截圖分享在臉書，同時表示「一流哥上來台中就給你們一個驚喜，打龜號美國車涯最新紀錄！」
消息一出，引來眾多網友在臉書上轉發、分享，其中也有不少人幫忙加油打氣，更有眼尖粉絲指出，原來昨天在路上看到打龜號被拖車載走、廖老大提前結束直播，都是為了清晨要再次測試TT RS 0到400公尺加速所做的準備。（編輯：陳苾暐）