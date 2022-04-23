網路賣家「售3劑小黃卡」！網見價格譏：台灣人真有才華
本土確診個案不斷攀升，指揮中心為防堵疫情，對特定場合祭出「三劑令」，要求民眾需接種3劑疫苗才能進入，不料，竟有賣家嗅到商機，違法在網購平台販售「打滿3劑的小黃卡」，一張可賺到500元台幣，讓網友見狀譏諷「台灣人很有才華欸」。
有網友在PTT以「販賣小黃卡？台灣人很有才華欸？」為題發文，表示自己發現有人在網購平台販售，蓋了三劑認證章的小黃卡，讓他反諷「媽耶是不是太有才華了啊？這樣很多死不打疫苗的天才，直接買一張就好了啊！反正都能騙自己不會中標就不去打疫苗了，再買張小黃卡騙自己已經打了，剛剛好吧？」
不少網友表示，「偽造文書哦，欠關」、「太貴了啦，檢舉」、「有利可圖自然就有人做啊，歐洲之前就有出現過類似案例」、「我住板橋，他第三劑跟我同一間診所」、「上面有診所跟醫生的印章耶」、「算是偽造文書」。
記者實際查證販售網址，除了販售500元的小黃卡外，甚至以40元販售AZ、莫德納、BNT皆種貼紙，商品詳情則標榜「附霧面防護套，真假難辨，出去玩、上健身房、出入8大場所快速通關，不怕弄丟、弄髒 」，但至今小黃卡與貼紙，皆未有成交紀錄。（編輯：鍾怡婷）