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威力彩明衝9.5億！「4星座、生肖」財運爆棚　快去買彩券

▲威力彩明（25）日頭獎將衝上9.5億元，小孟老師就表示，4星座「雙子、水瓶、雙魚、天蠍」和4生肖「狗、兔、蛇、豬」偏財運超旺，快去買彩券。（示意圖／NOWnews資料照）
▲威力彩明（25）日頭獎將衝上9.5億元，小孟老師就表示，4星座「雙子、水瓶、雙魚、天蠍」和4生肖「狗、兔、蛇、豬」偏財運超旺，快去買彩券。（示意圖／NOWnews資料照）

編輯中心/綜合報導

2022-04-24 09:39:37

威力彩連19槓！明（25）日頭獎將衝上9.5億元，讓許多彩迷超興奮；對此，清水孟國際塔羅小孟老師就表示，4星座「雙子、水瓶、雙魚、天蠍」和4生肖「狗、兔、蛇、豬」偏財運超旺，中獎就耍廢；另外，他也公布「財神降落方位」為北方；而「財運降落時段」則是早上7時至11時、中午13時至15時和晚上19時至20時

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▲威力彩明（25）日頭獎將衝上9.5億元，小孟老師就表示，4星座「雙子、水瓶、雙魚、天蠍」和4生肖「狗、兔、蛇、豬」偏財運超旺，快去買彩券。（圖／NOWnews 資料照）
▲威力彩明（25）日頭獎將衝上9.5億元，小孟老師就表示，4星座「雙子、水瓶、雙魚、天蠍」和4生肖「狗、兔、蛇、豬」偏財運超旺，快去買彩券。（圖／NOWnews 資料照）
Top4：雙子座

4月25日穀神星落入雙子座的宮位，顯示雙子座能五穀豐收，財氣沖霈，小孟老師建議雙子座的人下注前可拿紅包袋裝一點米，米代表穀物，再到投注站下注，就能得到穀神的加持，中獎機率就會提升。

Top3：水瓶座

土星落入水瓶座的本命宮，穀神星入偏財宮顯示水瓶座能得到大地之母的能量，小孟老師建議下注前多穿大地色系衣服，如：象徵木幹的灰褐色、泥土的棕黃色和草地綠葉的綠色，都能得到大地之母的加持讓你的財氣瞬間暴漲，讓你的數字靈感增強。

Top2：雙魚座

木星與海王星落入雙魚座命宮，海王星象徵水能量，小孟老師建議下注前買個礦泉水，一隻手拿著礦泉水一隻手拿著樹支，再冥想喜歡的數字，再前去投注站下注，下注完手握彩劵再喝手中的水，就能得到海王星與木星的加持 。

Top1：天蠍座

木星、金星、火星和海王星四星匯聚並進入天蠍座的偏財宮，顯示天蠍座橫財看漲，財運能量噴發，然而水星為藍色、金星為白色、火星為紅色，綜合起來的顏色為紫色，小孟老師建議下注前多吃紫色食物，如：芋頭、茄子、紫米飯和葡萄等，都能提升大量財氣。（編輯：郭佩蓉）

【本文獲臉書粉絲團《小孟老師星座塔羅牌之清水孟》授權，版權所有，非經授權不許轉載】 
 

※【NOWnews 今日新聞】提醒，民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。

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