他看阿翰「九天玄女」突酥麻！竟釣一票網友+1：超有感覺
網紅「阿翰」近期新片《算命阿姨 九天玄女之天女散花》再度紅遍全台，裡頭的爆笑梗被許多人瘋傳，對此就有網友發文分享，他在看這部影片時，因收音太好，竟瞬間被引發顱內高潮，對此感到相當不可思議，貼文曝光後，還釣出一票網友喊＋1，驚喊：「我也是！超莫名其妙，看ASMR還不會。」
該名網友在Dcard中貼文，他以「求解：九天玄女唯一指定姊妹讓我很有感覺」為題，表示他看了阿翰的新片後，除了感覺好笑，最驚訝的是他一開始看就被引發顱內高潮（自發性知覺高潮反應），「那個指甲彩繪、那個價目表、那個推眼鏡，我已經好久沒有體驗這麼頻繁觸發的ASMR，從頭皮到全身一陣又一陣的酥麻感，還以為再也體驗不到了」，也好奇問大家：「不知道有沒有其他人跟我一樣享受，還是說我的觸發點真的太詭異？」
貼文一出，一票網友紛紛留言喊＋1，「我也是耶！一開始的時候真的有種ASMR感，但自從開始爆米花就⋯」、「回去再聽一次，用耳機真的是他的收音超好」、「欸！！我也是！超莫名其妙，看ASMR還不會」、「音質真的感覺很好，整個影片品質超高」。
也有網友狂讚影片品質，「阿翰影片一直在進步，每部的細節都能看出團隊的用心，這次的影片爆紅很替他們開心」、「之前從一開始的影片看到現在，那個演技和編劇真的鬼才」、「這個影片超用心，還有一個點沒有被人討論到，他說大家都說我的臉很臭，因為我用笑容換我的功力⋯這段講到的是N年前『第八號當鋪』的橋段」。（編輯：賴禹妡）