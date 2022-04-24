便當店包紅茶回家！男遭女友狠甩　「主因」卻讓全場笑了

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原PO隨後詳述整個過程「女友買了110元的排骨便當後裝了一碗湯，而我買了60元的滷肉飯便當，因為配菜又更少了，所以我裝湯的量多了一倍，女友卻面有難色想制止我，說這樣浪費紙碗，還會害別人沒得喝」，但男方則認為「中午天氣很熱、大鍋湯也沒人動」。
隨後原PO推測可能是「天氣熱又只吃便當，女友心情才會差」，選擇沉默不回嘴，還裝了便當店的紅茶喝，結果發現紅茶味道不錯，原PO又拿起一旁塑膠袋準備將紅茶打包回家。
沒想到這一舉動，卻立刻讓女友情緒崩潰，開始大罵男友「你只點60元的便當還敢外帶紅茶，太貪小便宜了吧」；原PO則一臉無辜，更決定問便當店阿姨「阿姨我可以外帶妳們的湯跟紅茶嗎？」阿姨也熱情回應「沒問題，小帥哥你盡量喝，不夠你再盛」。
原PO得到答案後，也立刻轉頭對女友喊「You see」，沒想到女友臉色鐵青，回家後整晚都沒說話，隔天人更直接消失，傳來訊息表示要求分手「我不能接受這種貪小便宜的人」。
這樣的遭遇也讓原PO感到無奈「我省歸省，但花在她身上的我不會小氣，前兩年女友討論結婚時，我就已經默默開始存錢買房，去年底已經買到一間25坪公寓，本來想給她一個驚喜跟安穩的生活，昨天買便當也是我付錢，沒想到現在我才是小丑啊」。
看完詳細過程後，許多網友也苦笑回應「連個喝湯、喝紅茶的自由都沒有，還是分手好了」、「愛的時候，什麼都不是問題；不愛的時候，什麼都是問題」、「誰准你放她出來害別人！」、「但我覺得女友很有公德心，會替別的客人著想感覺人品很好」、「老闆娘都同意就沒問題啦，只是真的給人一個很愛佔小便宜的感覺倒是真的」。（編輯：潘毅）