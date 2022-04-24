迪卡儂「1服務」超低調！眾人看了卻全跪：打趴所有賣場
現今許多賣場都在推動自助結帳，不但能減少人力成本，還不容易出錯，但仍有許多有待改善的空間，就有一名網友到法國大型連鎖運動用品量販店「迪卡儂」消費時，發現有別於其他賣場的自助結帳系統，需要一項一項刷條碼，迪卡儂只需將商品全丟入感應區就能一次結好帳，讓他大呼太神奇，貼文曝光後立即掀起熱烈討論。
該名網友今（24）日在PTT貼文，他以「迪卡儂的自助結帳是什麼黑科技？」為題，表示其他賣場的自助結帳都要一項一項掃條碼，只有迪卡儂的自助結帳可以直接將全部商品丟進感應區，一次性掃完，如此方便的功能，讓他好奇問：「那麼好的客戶體驗，其他家為什麼無法跟進？」
貼文一出，有網友解釋此功能為RFID（無線射頻辨識），「RFID好用」、「RFID，你有聽過無人商店嗎？技術一樣」、「那個叫RFID，一堆點貨都是這樣點的很多公司就是貪小便宜，覺得貴不引進，殊不知長期下來節省的人力成本有多高」、「RFID，無人商店靠這招結帳和收集你的購買喜好推商品」、「就RFID感應呀，這技術很成熟了」。
也有不少網友感嘆，「你現在才知道台灣自助結帳超落後」、「傳統條碼的成本太低廉，業者不想升級而且超市販賣的商品太多，業者更難升級」、「台灣在各方面幾乎都是非常保守的」、「RFID也不是什麼黑科技，只是台灣零售業落後」、「十年前國外就在用的技術，台灣到現在還在人工結帳」。（編輯：賴禹妡）