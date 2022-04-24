春夏貴人哪裡找？專家曝「超準圖卡預言」　抽一張牌秒知

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B、冷靜的笑臉
C、踩踏七彩雲朵的仙人
D、關在門後的小男孩
A、花叢中的仙女
貴人是身邊的處女、天秤、射手
春夏期間你們是彼此在健康上的貴人。也許你有些胃痛或是咳嗽等的小毛病，老是拖著不去檢查，經由對方勸說而去看醫生後，才發現你的長期咳嗽居然是胃病而造成，讓你終於找到自己小毛病的源頭。不只你自己的健康運，連家人丶朋友丶戀人，你重視的人的健康運，都能因為他推薦的保健或是運動習慣，讓你身邊的人都變得更健康，甚至與家人的感情聯繫都變得更強。記得提醒互為貴人的星座，只要兩人多相處聯絡，就能為春夏迎來健康體魄！
B、冷靜的笑臉
貴人是身邊的白羊、金牛、雙魚
春夏期間你們是彼此在錢財上的貴人。在投資與理財方面，你們總有一樣的見解，也許你會受到他的指點而購買某張股票丶或是基金，最後也真的大賺一筆。而對方若有錢財資金上面需要支援，你也可以慷慨解囊，你這份人情，對方會好好的記在心裡，期望自己有能力時可以好好報答你的恩惠。記得提醒互為貴人的星座，只要兩人多相處聯絡，就能為春夏迎來金錢！
C、踩踏七彩雲朵的仙人
貴人是身邊的天蠍、水瓶、獅子
春夏期間你們是彼此在生活上的貴人。你們其實就像是彼此的知心好友，往往你不用多說什麼，他就能懂你內心真正要表達的，而神奇的是，當你與對方坦露心聲丶瘋狂發洩心裡的不快後，你的心靈都能因為對方的安慰而獲得平衡，甚至運勢擺脫困境丶漸漸好轉。若你得到好運，也要多與對方分享丶催化彼此正能量達到最大化。記得提醒互為貴人的星座，只要兩人多相處聯絡，就能為春夏迎來大好心情！
D、關在門後的小男孩
貴人是身邊的巨蟹、雙子、摩羯
春夏期間你們是彼此在愛情上的貴人。如果你是單身，對方可以幫你牽線丶讓你順利找到你心儀的理想另一半；而當對方與他的戀人有爭執丶甚至負氣分手時，你會一秒成為復合小天使，幫助兩人溝通丶看出彼此間的問題出在哪。如果你們都有對象，可以揪團一起出遊玩，你們與戀人的感情會在旅遊中更增溫！記得提醒互為貴人的星座，只要兩人多相處聯絡，就能為春夏迎來愛情好運！（編輯：賴禹妡）
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※【NOWnews 今日新聞】提醒，民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。