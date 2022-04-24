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漢堡單點都好貴？內行揭「背後真相」賺翻：逼你點套餐

▲有網友納悶，漢堡單點好貴，害他都點套餐來搭配，結果大家直呼「就是要逼你消費啊！」。（示意圖／翻攝PhotoAC）
▲有網友納悶，漢堡單點好貴，害他都點套餐來搭配，結果大家直呼「就是要逼你消費啊！」。（示意圖／翻攝PhotoAC）

編輯中心/綜合報導

2022-04-24 17:45:18

台灣速食店多元，麥當勞、肯德基、漢堡王應有盡有，滿足不同的消費族群，不過，就有女網友表示，為甚麼單點漢堡可以那麼貴？但點套餐雖然便宜但又吃不完覺得浪費，讓她感到納悶，貼文意外引發大家討論。

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PTT一名女網友PO文詢問「為什麼單點漢堡這麼貴？」她表示，無論雞、牛、魚的漢堡都超愛，但配餐對她來說，都只是吃個味道，飲料也沒有喝完過，無奈每次點餐卻因為價格而糾結很久，「點套餐明顯划算很多，但是又覺得吃不完浪費，單點又有一種當盤子的感覺，喜歡吃漢堡女孩們去速食店都怎麼點餐的啊？」。

▲連鎖速食店麥當勞時常推陳出新，不僅餐點美味，還有「點點卡」和「麥當勞報報app」等優惠使用，深受不少民眾喜愛。（圖／Shutterstock）
▲有網友解釋，漢堡單點看起來較貴，就是要讓消費者們去搭配套餐，看起來較划算，實際上對店家而言，賣掉薯條和飲料賺更大。（圖／Shutterstock）
網友紛紛留言「因為要強迫你買套餐，店家才比較賺錢」、「就逼你點套餐啊！」「就是要你點套餐阿」、「你這種吃法的話適合去漢堡王」、「以前會點甜心卡，現在改吃漢堡王的套餐了」、「套餐有飲料賺比較大」。

也有人進一步解釋，「就是故意要搭賣比較差的東西讓你搭套餐啊！如果你不需要結果買套餐你就中計了，他們買一送一都是賺的更何況套餐」、「不是單點漢堡貴，是點套餐飲料薯條會比較便宜，你反過來想，用套餐扣掉飲料薯條和單點比就不對了」、「薯條跟飲料毛利大，不搭著賣賺不了什麼錢」、「商人的手法」。（編輯：詹鎰睿）

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