吃錯20年？他抖超商飯糰「正確吃法」 網驚：真的超完美
各家超商的御飯糰口味眾多，是許多上班族的早餐首選，不過就有網友抱怨，每次在打開御飯團時，都會發生海苔卡在包裝內的窘況，讓人十分困擾，貼文曝光後，立馬出現內行網友教學：「有可能開的時候可能太大力或者施力方向錯誤喔，輕輕的抖一抖就可以了，我照著步驟是真的沒有失敗過耶！」
該名網友23日在Dcard中貼文，他以「有人吃御飯糰也會這樣嗎」為題，表示問過身邊的朋友，大家在吃御飯團時，一定會發生至少一邊海苔卡在包裝裡的情況，對此感到相當困擾，也苦笑稱是「新都市傳說」。
貼文一出，網友紛紛留言，「真的⋯我也是每一次都卡一片海苔」、「我照順序還是會掉一片在塑膠袋裡」、「我都開一半，然後先把海苔都吃掉，再把飯糰吃掉」、「有的會在摺痕的地方斷掉，尤其是有塗醬的那種，很常因為黏在塑膠袋上扯不出來然後破掉」、「這樣真的超煩，最後直接放棄，反正海苔單吃也不難吃」。
也有網友透露，按照步驟打開御飯糰，最關鍵的重點是將海苔「抖」出來，「因為太用力拉或是有摔到吧，我都是拉一邊然後左右晃慢慢拉出來，就可以獲得一顆完美三角飯糰」、「我都是中間拉開右手慢慢抖，完整拿出來後飯糰塞到右手，再拉左手的塑膠一樣慢慢抖，接下來海苔就都會跟著出來了」、「有可能開的時候可能太大力或者施力方向錯誤喔，輕輕的抖一抖就可以了，我照著步驟是真的沒有失敗過耶」、「輕一點或用抖的就好了，我原本也不會，知道步驟之後就沒失敗過」。（編輯：賴禹妡）