日本海邊「3M巨大魷魚」竄出！網聽來源怕爆：會有地震？
地震發生前，大多數動物都會表現出異常的行為，在海邊捕獲深海魚的事件層出不窮。近日，日本一名漁夫就發現一隻重達約80公斤、身長約3點多公尺，來自深海的大王魷魚，身形非常壯觀，結果照片立刻瘋傳至各大社群，也讓網友們憂心，是否為大地震來臨的前兆。
據日媒《每日新聞》報導，該起事件發生在日本福井縣的小濱市，20日當地一名漁夫正在漁港進行修補漁網作業，結果就在碼頭下方海岸附近發現這條魷魚，雖然當下還有一點生命跡象，在水中不斷漂浮，微微擺動觸手。
由於這隻大王魷魚太過虛弱，還沒等到水族館人員抵達，就已經死亡。目前遺體已被送至越前松島水族館進行研究，預計在4月29日至5月5日這段期間，放在冰櫃裡公開展出。
水族館人員表示，這隻魷魚缺少了用來捕捉獵物的2隻最長觸手，否則身形就會超過4公尺長。經調查後發現，這隻大王魷魚為雄性，身長約3.35公尺、重量約80公斤。
據了解，這是福井縣今年第2起發生巨大魷魚被沖上岸的事件。而大王魷魚正是世界上最長的軟體動物，平日主要以深海區域為棲息地，在海岸邊出現極為罕見，看見活體的機率更低。而相關畫面曝光後，也造成日本推特網友們一陣熱議，「是不是又要地震了」、「每次有深海生物出現，都有機會發生地震」。網友也互相提醒，不論是巧合或是真與地震相關，平日都應保持警覺做好準備。（編輯：詹鎰睿）