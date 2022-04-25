別再學九天玄女！「可怕下場」阿翰沒說過 實測影片瘋傳
網紅「阿翰」近期新片《算命阿姨 九天玄女之天女散花》再度紅遍全台，裡頭多句經典台詞以及手勢掀起一波模仿潮，不少人看完影片都要來句「800英呎！500英呎！降落！降落！」不過，就有Tik Tok網紅發揮實驗精神，不僅打扮造型相仿，也神還原影片中爆米花算命的橋段，但是卻意外發現可怕的下場，讓不少觀眾看完直呼「阿翰真的沒說會這樣.....真的要笑死了」。
一名網紅胡漢典在TikTok上搞笑模仿阿翰飾演的「廖麗芳算命阿姨」，不僅經典的紅框眼鏡模仿到位，連台詞也是一字不漏，嘴裡唸著「恭請九天玄女駕到！800英呎！500英呎！降落！降落！」、「100英呎！中華路二段55號收到！」、「九天玄女無邊之法力，天機不可洩漏之玄妙幻法！來囉！在附近囉！」短短20秒還原阿翰影片中經典片段，讓不少網友大讚「學得非常像」。
不過悲劇的是，該名網友也發出另部「幕後花絮」指出「這邊忠心提醒，所有要學九天玄女的人，請小心！」只見貼出的影片中，由於學習廖麗芳老師的「爆米花算命法」，結果搞到整個家亂七八糟，地板上、桌上、沙發上全部都是爆米花的殘骸，還有幾顆玉米粒因為餘溫突然炸出，畫面令人看了就頭痛。
影片曝光後，不少網友紛紛留言「好殘忍......廖麗芳阿姨是有練過的」、「阿翰真的沒說會這樣子XD太慘了，這實測影片太經典」、「我真的快笑死，爆米花整個爆開」、「媽媽：歸剛欸，降哩ㄎㄧ係欸辣！」、「這才是真的天女散花沒錯」、「卡一個，這個會紅」、「阿翰他們片場應該也是長這樣，他的噴的更高XD」、「好慘，看完之後不敢亂學了哈哈哈」、「感覺超難清理，我的天」。（編輯：張嘉哲）