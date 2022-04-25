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爺幫孫女取名「紫懿」藏好意！媳一聽暈了：倒過來唸試試

▲有名爺爺想幫自家孫女取名為「紫懿」，但媳婦卻相當反對，甚至表示「倒過來唸試試！」才發現問題所在。（示意圖，圖中人物與本文無關／翻攝pixabay）
▲有名爺爺想幫自家孫女取名為「紫懿」，但媳婦卻相當反對，甚至表示「倒過來唸試試！」才發現問題所在。（示意圖，圖中人物與本文無關／翻攝pixabay）

編輯中心/綜合報導

2022-04-25 12:05:242022-04-25 12:06:14

如何幫小孩取名一直以來是新手爸媽們苦惱的問題，而取名的方式相當多種，除了拜託命理師，也有爸媽自己絞盡腦汁命名。對此，有名爺爺想幫自家孫女取名為「紫懿」，但媳婦卻相當反對，甚至氣得表示「倒過來唸試試！」才發現問題所在。

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親子專欄搜狐號《海濤爸育兒》曝光一起案例，表示有一家人皆姓朱，而朱爺爺以前本是名國文教師，其相當喜愛孩童，退休後還會和鄰里小孩分享有關姓氏、文字的知識。

某一年，朱爺爺的孫女終於出生了，身為國文老師的他，希望能發揮自己所常，幫孫女取一個吉利又不失氣質的名字。朱爺爺思考許久，考量是個女孩子，決定為孫女取名為「紫懿」，其中「紫」意味紫氣，「懿」則有美好之事物意思，全名便是「朱紫懿」。

▲朱爺爺將孫女取名為「朱紫懿」。（示意圖／翻攝pixabay）
▲朱爺爺將孫女取名為「朱紫懿」。（示意圖／翻攝pixabay）
這名字乍看之下寓意相當好，但媳聽完後卻立馬反對，氣得向爺爺表示「倒過來唸試試！」這一讀才發現，「朱紫懿」倒過來為「懿紫朱」，其諧音類似「一隻豬」，雖然並無不妥，但知曉後會十分尷尬。

搜狐號《海濤爸育兒》表示，在幫孩子取名上需多加注意諧音問題，若名字中帶有諧音，容易造成他人聯想到其他方面，尤其是寓意不好的，恐會導致孩子日後無端被嘲笑。（編輯：陳雅雲）

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