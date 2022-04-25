還在買透天？過來人點「致命劣勢」慘輸大樓：真的超崩潰
買房是現代人相當關注的議題之一，除了大樓、公寓之外，透天也是受許多住戶喜愛，就有一名自地自建的網友抱怨，雖然當初蓋房花的錢比買大樓便宜，久了之後卻常常要花維護費用，且還沒人幫忙分攤，讓他非常無奈，貼文一出，網友們也紛紛直言：「沒辦法，整棟都是你的」、「分母只有一，怎麼除都是這樣啊」。
該名網友昨（24）日在PTT貼文，他以「透天維護費用是不是高過大樓和公寓？」為題，表示他為自耕農，高中畢業後就自地自建花200萬元蓋房，不過現在卻常常要花維修費用，包含前陣子做防水就要3萬元左右，還要自己施工，另外還得定期洗水塔、電力系統更新等，每筆都是不小的花費，相比之下，大樓只需要繳交管理費就好，公寓也只需要給公共電費，讓他無奈嘆：「透天維護費貴很多，有八卦嗎？」
貼文曝光後，網友們紛紛留言，「沒辦法，整棟都是你的」、「分母只有一，怎麼除都是這樣啊」、「透天還有居安的問題」、「是，反過來說有錢都可以搞定」、「透天不就是沒別人共享所有物才叫透天」、「你蓋的時候監工沒做好才會這樣」、「透天防水很貴」。
不過，也有網友反駁，「透天你可以自己決定什麼時候維護，大樓是時間到了直接收錢」、「透天不用每個月維修，定期維護一下就可以用很久了，大樓每個月都要吐管理費出去」、「大樓管理費月繳算起來其實也蠻多的，而且室內重拉電線什麼，其實算下來應該更貴吧」、「大樓想維護還要大家同意咧，這才是最煩的」。（編輯：賴禹妡）