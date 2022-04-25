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30歲拚月薪7萬！竹科男「3任女友全出軌」　眾掀致命關鍵

▲一位在竹科工作的30歲男子，努力拚出月薪7萬元，但感情路卻不斷受挫，接連3任女友都出軌。（示意圖，非當事人／翻攝Pakutaso）
▲一位在竹科工作的30歲男子，努力拚出月薪7萬元，但感情路卻不斷受挫，接連3任女友都出軌。（示意圖，非當事人／翻攝Pakutaso）

編輯中心/綜合報導

2022-04-25 15:12:29

追求更好的薪資待遇，是受薪階層的主要目標。就有位在竹科工作的30歲男子，空閒時還會兼職當外送員，努力拚出月薪7萬元，但感情路卻是不斷受挫「連續3任女友都出軌」，遭遇曝光立刻有過來人點破「致命敗筆」。

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原PO在臉書《靠北女友my girl》上哭訴「我今年30歲了，自認還算是努力的男生，以前沒外送行業就兼職兩份工作，現在則是在新竹科學園區有正職工作，薪水5萬5，剩餘時間就跑外送，每個月又能補貼1至1.5萬的收入」，這也讓他成功達到月薪7萬的目標。

然而這樣的薪水卻沒能讓原PO在感情的世界走的順遂「我交女友的時候是真心付出，有對象的時候我每月能存的只剩下6千左右，畢竟覺得對方是未來的老婆，但結果卻是第一個綠我、第二個綠我，到現在第三個綠我後，每一次的付出換來的都是背叛」。

▲接連的感情失利，讓原PO臉上的笑容逐漸消失。（圖／翻攝《靠北女友my girl》）
▲接連的感情失利，讓原PO臉上的笑容逐漸消失。（圖／翻攝《靠北女友my girl》）
而這一次原PO又對一位女孩心動，卻在曖昧階段時就慘遭對方打槍拋棄，更讓他崩潰「以前我是非常樂觀，走到哪，哪裡都有笑聲，也常被說是開心果，朋友都說我會遇到好的，但現在已經講不出話來，一次次的打擊真的很累」。

看完原PO悲慘的經歷後，立刻有不少過來人點破致命敗筆「你竹科工作完還要跑外送，沒時間陪伴當然被綠...」、「被劈腿的主事你工時太長，無法陪著她們」、「女生可能心想：交一個忙著賺錢沒時間陪伴的男友幹嘛」、「把賺到的錢學投資理財，先不斷累積財富跟被動收入，之後買房買車，還沒結婚前都是幫人養老婆」、「女生要的不是你的錢，而是你的時間陪伴她」。（編輯：潘毅）

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