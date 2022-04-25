阿嬤家必備！他挖「童年洗髮神物」 釣一票7年級生落淚
在阿嬤時期流傳下來的好物通常便宜又好用，就有一名網友分享，他突然和老婆憶起童年洗澡的時光，阿嬤都會用洗髮粉來幫孫子們擼頭，貼文曝光後立即讓7年級生大呼懷念，紛紛留言：「79年次，也被阿嬤用這個擼過頭」、「好懷念喔！這個都洗的很乾淨欸，因為都愛在泥沙裡打滾」。
該名網友在臉書社團「爆廢公社二館」中貼文，他表示某天在洗澡時和老婆聊到童年洗髮的故事，老婆說以前沒有洗髮精時，都是用洗髮粉來洗頭的，讓他懷念直呼：「有誰還記得這東西？重點還要配合阿嬤的手或是洗頭刷。」
貼文一出，釣出許多7年級生留言，「79年次，也被阿嬤用這個擼過頭」、「好懷念喔！這個都洗的很乾淨欸，因為都愛在泥沙裡打滾」、「看到這個就想到我的阿婆跟姨婆」、「我讀小學之前，偶爾會在外婆家洗澡，外婆家都是用這個粉狀的洗髮精洗頭」、「阿嬤都用這個像在用洗衣粉把我的頭髮當衣服洗」、「洗這個一定要配洗頭刷！小時候太好奇拿來洗，乾到我以為沒洗乾淨」、「我阿嬤的唯一選擇，說耐斯才洗的乾淨」、「我現在還在用耶，頭皮每次都感覺到無比舒爽」、「南部五金百貨老人都用這個，超搶手」、「男生油性髮質超適用的！頭皮味洗一次都沒了」。
不過，也有網友表示，「洗完頭髮超乾澀還會打結」、「之前想懷舊就跑去買，結果洗完頭髮完全沒法梳」、「這洗完頭髮超級澀的，潤絲不壓個10下以上解不開的那種」、「這個洗完頭髮都去一半了，還要用很多潤絲潤頭髮」、「洗完頭髮一定要潤絲，不然頭髮超級澀」。（編輯：賴禹妡）