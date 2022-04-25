iPhone被偷1個月！她一查定位心碎 地點眾錯愕：沒救了
蘋果（Apple）旗下智慧型手機「iPhone」深受不少果粉喜愛，因其一支要價不斐，若機身受損或不幸遺失，總會讓用戶們心淌血。對此，就有一名網友分享，最近女友的iPhone被偷，隔1個月後一查手機定位，但地點卻讓女友當場心碎，甚至釣出過來人大嘆「沒救了！」
有網友於臉書社團《爆廢公社公開版》上分享，無奈表示女友iPhone突然被偷走，隔一個月後，決定打開蘋果內建尋找APP，將手機切換成遺失模式。怎料，當女友點選後，卻發現被偷的手機竟定位在中國大陸廣東深圳華發路，女友隨即崩潰喊話「手機被偷到賣到大陸了！」而原PO也跟著傻眼詢問「是不是無解決方式了」。
照片曝光後，隨即引來將近1萬人按讚，網友們紛紛傻眼直呼，「隔一個月還能找到蠻厲害的，不過沒救了」、「至少手機還能免運費出國」、「這時候真的會希望手機有自爆裝置」、「一直按播放聲音」、「當手機的太好命，不用隔離，轉念一下」。
甚至有內行眼尖發現地點不對勁，「華強北喔！基本上等著被分屍吧，很快就定位不到了」、「中國電子一街，準備被拆解」、「等待支解中，沒救了」、「完蛋了，iphone進入華強北，基本找不回來了，你買新手機比較快」。
此外，還有過來人分享類似慘痛經驗，「笑死，一貫手法欸！我朋友手機被偷也是去華強北，這沒救了」、「真的無解，我朋友手機掉計程車上，3天後定位就在大陸了」、「你的還顯示得出位置，我的哀鳳4已經消失得無影無蹤了」、「我的13也不見了，定位目前消失了，也還沒開機，希望不要飛去大陸了」。（編輯：陳雅雲）