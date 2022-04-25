COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

台人愛看韓劇勝過日劇？網揭「敗北關鍵」：太痛苦誰要看

▲網友好奇詢問，為何現在日劇在台灣市場逐漸沒落，幾乎看不到韓劇的車尾燈？（示意圖／翻攝Pixabay）
▲網友好奇詢問，為何現在日劇在台灣市場逐漸沒落，幾乎看不到韓劇的車尾燈？（示意圖／翻攝Pixabay）

編輯中心/綜合報導

2022-04-25 17:47:23

隨著影音平台多元，台灣觀眾了不同的選擇，韓劇、日劇、美劇都有族群喜愛。對此，一名網友就好奇，明明以前日劇超夯的，為甚麼現在卻追不上韓劇的車尾燈呢？話題立刻掀起大家深度討論。

我是廣告 請繼續往下閱讀
臉書社團「爆廢公社」，有網友PO出疑問「很好奇，以前日劇超夯，現在為什麼末落了，還追不到韓劇的車尾燈？」他還提到，由木村拓哉和山口智子主演的經典日劇《長假》真的是神作，舉凡配樂，運鏡，還有主題曲等等，不禁感嘆「是我老了嗎？ 那種細膩度只有日本拍的出來？」。

▲台灣人為何愛看韓劇勝過日劇？（圖／翻攝Netflix影音網站）
▲Netflix台灣人愛看前10名，都不見日劇蹤影，讓人不禁好奇，日劇為什麼趕不上韓劇的車尾燈？（圖／翻攝Netflix影音網站）
結果網友紛紛點出日劇的問題，「因為韓劇拍的比較接近公主想要的」、「現在日劇都在說教」、「日劇太現實，生活都已經這麼苦了，為什麼在閒暇時要繼續苦？」「韓劇就不一樣了，要多狗血有多狗血，要多妖氣有多妖氣，日本女團跟你走清純曖昧路線，韓國直接給你性暗示，當然被比下去。再加上現在觀眾口味都吃很重，沒有爆點不行」、「日本文化太壓抑，有時候太多禮節在裡面」。

也有人指出其他問題，「因為以前日劇的版權費貴到不行，電視台為了省錢就引進便宜的韓劇來試試水溫，沒想到效果不錯所以就大量引進韓劇而慢慢取代日劇了。近年因kpop的流行讓年輕人認識的韓星越來越多，再加上韓劇比日劇的內容相比親民接地氣，對於下了班下了課只想放鬆，看些偶像幻想爽劇來說，吸引力是大於日劇！」、「韓劇比較便宜」、「以前的日本男星木村、反町、竹野內豐..等等的，都好帥，現在新一代的日本男星，我真的無法。」

但還是有人力挺日劇，「最近才開始迷日劇！故事性還好，結構也還好，不過就好喜歡」、「日劇想傳達的精神比較好，韓劇太天馬行空」、「日劇內容還是比較好，韓劇很像製作費比較高男女比較好看的鄉土劇」、「我還是一樣看日劇，韓劇有些太假掰了」、「韓劇很多狗血劇情，日劇就單純多了」、「日劇還是有啊，你沒追而已吧，金魚人妻很好看耶」、「日劇品質一直很高，只是台灣少播了而已」。（編輯：詹鎰睿）

台灣越來越不哈日劇？觀眾戳破「關鍵敗因」：看不下去了

韓劇「浪漫愛情」哪齣最頂？眾狂推它必看：不狗血也精采

台劇突跌落神壇？網揭韓劇霸榜原因　尷尬的其實是「它」

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

你贊成阿妹在台北小巨蛋飆唱《三天三夜》嗎？

贊成
不贊成
42.22%57.78%
2022-04-21-2022-04-28
民眾黨確定由賴香伶披掛上陣，對於她過去的經歷，您認為哪階段表現最好？

民眾黨確定由賴香伶披掛上陣，對於她過去的經歷，您認為哪階段表現最好？

繼續作答
即時
推薦閱讀