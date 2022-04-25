台人愛看韓劇勝過日劇？網揭「敗北關鍵」：太痛苦誰要看

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結果網友紛紛點出日劇的問題，「因為韓劇拍的比較接近公主想要的」、「現在日劇都在說教」、「日劇太現實，生活都已經這麼苦了，為什麼在閒暇時要繼續苦？」「韓劇就不一樣了，要多狗血有多狗血，要多妖氣有多妖氣，日本女團跟你走清純曖昧路線，韓國直接給你性暗示，當然被比下去。再加上現在觀眾口味都吃很重，沒有爆點不行」、「日本文化太壓抑，有時候太多禮節在裡面」。
也有人指出其他問題，「因為以前日劇的版權費貴到不行，電視台為了省錢就引進便宜的韓劇來試試水溫，沒想到效果不錯所以就大量引進韓劇而慢慢取代日劇了。近年因kpop的流行讓年輕人認識的韓星越來越多，再加上韓劇比日劇的內容相比親民接地氣，對於下了班下了課只想放鬆，看些偶像幻想爽劇來說，吸引力是大於日劇！」、「韓劇比較便宜」、「以前的日本男星木村、反町、竹野內豐..等等的，都好帥，現在新一代的日本男星，我真的無法。」
但還是有人力挺日劇，「最近才開始迷日劇！故事性還好，結構也還好，不過就好喜歡」、「日劇想傳達的精神比較好，韓劇太天馬行空」、「日劇內容還是比較好，韓劇很像製作費比較高男女比較好看的鄉土劇」、「我還是一樣看日劇，韓劇有些太假掰了」、「韓劇很多狗血劇情，日劇就單純多了」、「日劇還是有啊，你沒追而已吧，金魚人妻很好看耶」、「日劇品質一直很高，只是台灣少播了而已」。（編輯：詹鎰睿）