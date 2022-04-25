婆婆伸手借錢「沒還過」！媳狂喊無助 細節一出風向逆轉
婚後的婆媳問題，一直都是許多家庭面臨的巨大困難。就有位媳婦表示，自己狂被婆婆借錢而且「都沒還過」，然而生活細節曝光後，網友的輿論風向卻逆轉了。
一位媳婦在臉書《靠北婆婆》上訴苦「婆婆一直跟我或者我老公借錢，而且每次借了很多次都沒還，而且每次金額都是幾千、幾萬這樣，然後我目前工作的地方也是婆婆靠關係介紹進去的，真的每次跟我開口都不知道如何拒絕，因為都會覺得沒有這份工作我也沒有錢賺」。
原PO隨後也提到，雖然自己與老公目前住在婆家省了很多開銷，且婆婆也會幫忙帶小孩，「我們沒有給她保母費，但她借的錢也不比這數字少，累積久了也是很大的一筆錢，我們經濟狀況又不是說很好，又有兩個小孩要養，真的不知道該怎麼辦」。
然而貼文曝光後，多數同為媳婦的網友卻搖頭回應「婆婆幫你們帶小孩欸，你以為大家都是吸空氣長大的哦……沒給保姆費已經很扯，有給生活費嗎」、「應該每月固定給孝親費或保母費，看看婆婆是不是還會再借錢」、「每個月給房租、保姆費，瓦斯水、電費也一起繳，然後跟婆婆講好沒有多的，她也是要生活阿」、「該靠北的是妳和妳老公自己，婆婆幫你們卻還要低聲下氣用借錢方式補家用」、「其實你小孩給外面保母照顧，保母費應該是會給婆婆來的多喔」。（編輯：潘毅）