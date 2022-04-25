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鴨腿飯100元能多神？眾見「整盒肉片海」嗨爆：這不可能

▲百元鴨腿飯能有多神？眾人見整盒肉片海嗨爆：「這不可能！」（示意圖／Pixabay）
▲百元鴨腿飯能有多神？眾人見整盒肉片海嗨爆：「這不可能！」（示意圖／Pixabay）

編輯中心/綜合報導

2022-04-25 20:52:02

民以食為天，許多人都對用餐時間翹首以盼，而吃什麼、吃多少就成了眾人熱議的話題，就有位網友分享一家超神鴨腿飯，僅需要花費一張百元鈔的價格，就能享受在「肉片海」中悠游的幸福感，眾人見實物也紛紛敲碗：「在哪？我也要去！」

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原PO於臉書社團《爆廢公社公開版》中發文，只見他曬出一張鴨腿飯便當的照片，可驚奇的是，盒中鴨肉竟將整個紙盒塞滿，肉片整整齊齊地擺放在裡頭，片量多的幾乎看不到底層的白飯，原PO簡潔明瞭的只甩出一句：「好吃的鴨腿飯，只要100元」。

▲原PO分享一盒100元的鴨腿飯便當，裡頭的肉量塞成了「肉片海」。（圖／臉書社團《爆廢公社公開版》）
▲原PO分享一盒100元的鴨腿飯便當，裡頭的肉量塞成了「肉片海」。（圖／臉書社團《爆廢公社公開版》） 
眾人見圖紛紛吃驚，認為這份量不可能只需一百元「這100也太誇張了，北部那鴨肉份量可能都要200了」、「不可能」、「如果我是老闆的話，不是精神異常就是鴨都用偷的」、「滿到看不到飯啦」、「超級無敵便宜」、「一個便當半隻鴨了吧……我們這2-3塊肉就110了」。 

老饕表示這並非謊言，並指路「這間名店，台南鳳姐鴨肉飯」、「營業時間每天都有，一人限買兩個，賣完鴨肉就沒有」、「台南民族路～鳳姐！一人限買2個鴨腿飯！」，但也有人提出異議「笑死！限量的，講的一直賣100ㄏㄏ」、「每天、每天、每天排隊的鳳姐！在地人都不愛去了」 （編輯：李惠婷） 

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