男擇偶首選「不生小孩」！理由現實惹網共鳴：寵物更好
現今時代的生活方式及觀念與過去相差甚遠，就有男網友發文，表示自己擇偶的首要條件，就是希望女方未來不要生小孩，認為維持自己的生活已筋疲力盡，無法再分神照顧孩子，該文發出後引起一眾青年回應，紛紛贊同該人的想法，認為真的「不想也不敢生」。
原PO於Dcard中發文，說明身邊的女孩都嚮往成為媽媽，交友軟體上也少喜愛小孩的女生，可原PO認為玩小孩雖療癒，但自己完全不想生孩子，因為每天上班已消耗許多精力，實在不想半夜和假日還要花時間照顧孩子。此外，他認為全人類未來的居住環境極其堪憂，若生小孩還要擔心他們的未來，而他與父母皆不在乎傳宗接代，認為顧好生活品質，兩人自由自在的生活才是夢想，並說明「即使我年收百萬千萬一樣不想生，因為陪伴、支持、照護、培養感情、身教言教，這些必須親力親為」，「不是砸錢就能解決的」。
該文章一出，許多有相同想法的男生、女生紛紛留言「我跟想法你一樣，我覺得不想生小孩的男生很難找」、「不是很想生，買房、生小孩應該只能擇一，不然經濟壓力很大，就算生了，這個小孩未來會跟我們一樣擔心房子的問題，而且10年後的地球會不會更不適合人類生存」、「完全覺得要為了這一個東西讓我犧牲這麼多，我又不是腦袋壞掉」、「目前28的我也不想生小孩，養一隻狗、一隻貓還是鸚鵡，比較爽吧」、「懷孕很痛苦，帶小孩更痛苦，完全就是精神跟生理上的折磨。還有人說年紀大想法就會不一樣，並不會，我從小就覺得生小孩跟照顧小孩很累很煩很可怕，我還沒有那麼想不開」。
有人提出反例，認為年紀到了自然會想生「我本來不想生，但現在29、30想生了，另一半很給力，所以很想生一個我們兩個的結晶」，有人則認為不生小孩違反人類天性「其實不想生小孩的要嘛是窮魯蛇，要嘛是找不到契合相愛的另一半。生育是刻在基因裡的生物本能，尤其對女性來說更是如此。只能說目前的大環境真的不夠友善，讓大部分年輕人都淪為以上兩種族群」 （編輯：李惠婷）