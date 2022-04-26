五倍券晚鳥不限面額狂翻8倍！「1招」買馬丁靴現折888元
▲五倍券晚鳥倒數不到一週，經典Dr. Martens馬汀靴與trippen蟑螂鞋也祭出翻倍好康，憑紙本振興五倍券「不限面額」消費，最多現賺1688元。（圖／Dr. Martens提供）
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▲五倍券晚鳥倒數不到一週，經典Dr. Martens馬汀靴與trippen蟑螂鞋也祭出翻倍好康，憑紙本振興五倍券「不限面額」消費，最多現賺1688元。（圖／Dr. Martens提供）
五倍券晚鳥富翁別再等，距離使用期限只剩不到一週啦，《NOWnews今日新聞》再度為大家挖掘翻倍回饋，除了掌握超強「
最終優惠」優惠懶人包！王品不限面額 免費送A5和牛、吃MO-MO-PARADISE壽喜燒「 滿千送5百」、 新光三越「 家電買1台送1台」、義大「 不限面額」抽五星住宿。晶華酒店母親節「 買6千送6千」。經典Dr. Martens馬汀靴與trippen蟑螂鞋也祭出翻倍好康，憑紙本振興五倍券「不限面額」消費，最多現賺1688元。
全新據點「SHOEX忠孝旗艦店Dr. Martens」與「SHOEX忠孝旗艦店trippen」揮別光復旗艦店舊址，落腳於台北市東區忠孝東路四段上，歡慶開幕推出雙重優惠活動。即日起至5/2止，全館商品消費滿3,000元現抵300元（以此類推）；現場拍照打卡即贈「品牌鞋帶乙組」；打卡後消費加碼再贈「Dr. Martens限量流蘇吊飾乙組」或「trippen限量馬克杯乙只」。 ▲全新「SHOEX忠孝旗艦店Dr. Martens」與「SHOEX忠孝旗艦店trippen」雙雙落腳於台北市東區忠孝東路四段。（圖／Dr. Martens提供）
搭配紙本振興五倍券祭出最終回饋，即日起至4/30止全台據點適用，憑紙本振興五倍券「不限面額」消費，Dr. Martens正價鞋款現抵888元、trippen 8,000元以上正價商品現抵1,688元、trippen特價商品現抵888元！（活動詳情請洽官網、粉絲專頁或各同慶門市）。
Dr. Martens本季以勃艮第酒紅色（Burgundy）的經典Smooth皮革重啟Originals鞋款陣容，打造標誌性紅色的現代版本「Burgundy Smooth Pack」，包含1460經典8孔馬汀靴、1461經典3孔馬汀鞋、Jadon與2976切爾西靴等靴款。同步釋出全新「Quad For Him」系列，搭配高1.85吋的鋸齒狀厚底的Jarrick高筒靴款和Jarrick Lo低筒鞋款。 ▲Dr. Martens同步釋出全新「Quad For Him」厚底系列。（圖／Dr. Martens提供） trippen春夏以「FOCUS」為題專注玩味細節，以前後皮革綁帶結合略帶復古木屐型鞋底的「Glasses」鞋款；「Robot」綁帶皮鞋則取用羅馬鞋設計元素；由帶狀皮革構成的「Arcade」涼鞋搭配魔鬼氈設計增添復古韻味。 ▲trippen春夏以「FOCUS」為題專注玩味細節，重視創新，兼顧舒適感受、環境保護與耐穿性。（圖／Dr. Martens提供） ▲SHOEX忠孝旗艦店trippen春夏系列新品同步開賣。（圖／Dr. Martens提供）