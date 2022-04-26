女確診在家無聊！衝海底撈「刷5星評價」 結局網全跪地
本土疫情延燒，連日創下本土確診個案新高的情況，為了保持醫療量能充足，加上目前染疫者有高達99%以上都是輕症，因此各縣市「輕症居家照護」的措施也紛紛上路。近日，就有網友分享自己因為確診之後，在家關到實在太無聊，又非常想念到戶外用餐的時光，於是到海底撈留下五星評價，沒想到結局竟意外展開，貼文引爆廣大迴響。
原PO在「Dcard」貼文指出「確診在家關到快瘋掉了，趴在窗戶邊想著可以出門享用美食的時光，於是在海底撈慶城店留下了我的google評論，真的好想吃海底撈啊！ 沒想到當天就收到了業者的回應.....」只見貼出的照片，原PO在Google評論寫道「我很慶幸在兩個月前有吃到海底撈，確診了好想吃海底撈，好想花錢沒地方花，甚是想念，跟我說聲加油好嗎？」並給出五顆星評價。
沒想到，該店店員竟然給予回覆「親愛的撈粉您好，請問目前身體還好嗎？要多休息趕快好起來唷！可否留下您的聯繫方式，我們希望有機會與您聯繫，若是不方便留下資訊，也可以私訊粉專比較隱私哦！」隨後原PO也真的私訊該分店粉專。
結果意外得到店長關懷表示「劉小姐您好，我是海底撈慶城街店的經理，因為有在Google看到您的留言，知道您特別想念海底撈，如果您方便的話，可以把您的地址留給我，我寄幾個自煮小火鍋給您，等之後你康復後來就餐時，我再幫您安排」超乎想像的神結局，讓原PO又驚又喜的表示「送東西是另外一回事，但我感受到他們真心在關懷每一位顧客，這麼好的店真的太值得繼續用新台幣支持了」。
貼文一出，網友紛紛大讚回應「海底撈賣的是真的服務.....」、「海底撈真的服務沒話講，祝原PO早日康復喔！」、「這個店經理很會做人，愛了愛了」、「有這樣的服務員你會不心動嗎！」、「竟然連個評價他們都這麼重視，這服務真的跪了」、「這個服務態度讓我好想去吃海底撈喔」、「人家服務是真的有夠好的啦！」、「沒吃過海底撈，但看了一堆海底撈很暖很會做生意的文章，之後一定要去吃看看」。（編輯：張嘉哲）