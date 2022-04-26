圖書館加蓋「巨型鳥巢」！不斷變大嚇壞民眾 屋主竟是它
為了不影響生態環境，許多台灣建築物就和當地生態融合，達到共存目的。對此，一名住在永和的民眾就發現，國立台灣圖書館旁出現奇怪的巨大鳥巢，立刻引起當地網友們關注，「真的耶！越來越大了」。
臉書社團「我是永和人」中，有當地民眾PO出照片詢問「逛四號公園抬頭發現這是什麼特大鳥巢嗎？」可以看見，座落於公園旁的國立台灣圖書館上方，拉近一看的確有個超大的鳥巢，大到很難讓人不去注意，形成非常奇特的場面。
貼文曝光後，不少當地網友解答，「喜鵲的窩，四號公園很多哦，我以前不懂還以為是虎頭蜂窩還去報警」、「喜鵲的鳥巢～常常會有喜鵲爸媽站在巢的旁邊保護其他鳥類～」、「喜鵲的窩，已經很多年了」；更有人驚訝表示，「好多年了，越蓋越大」、「真的變大了耶！我記得之前看沒這麼大說」、「三代同堂的樣子」、「變社區了」。
經「台灣國家公園」官網資料顯示，喜鵲為大型鴉科鳥類，其特徵為頭部至頸、胸、背部為黑色，覆羽為暗藍色。尾羽甚長、藍綠色，肩羽及腹部為白色，尾下覆羽為黑色。飛行時，背兩側、飛羽內瓣白色甚醒目。雜食性為主，警覺性高，主要棲息於樹林中，築巢於高枝上，雛鳥為晚熟性。出現於闊葉林、草生地。主要食物為種子、果實、昆蟲。海拔分布於0至600公尺。（編輯：詹鎰睿）