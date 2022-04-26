開車左轉「方向盤先往右」？老司機抖神用途：高手才會懂
為了使用汽車代步，民眾都會到駕訓班練習基本操作，進而考取駕照，不過在上路後，隨著經驗的增加，許多人也會開發出讓自己舒適開車的技巧，一名網友就詢問，有人開車左轉時會先將「方向盤往右打」，好奇有什麼用途？對此不少老司機也紛紛給出解答。
一名網友在臉書社團「爆廢公社二館」發文指出，他發現有些人開車時，在巷弄內轉彎都會有一種特殊習慣，像是明明要左轉，但方向盤都是先往右打，再完成入彎，對此他好奇詢問「這樣有什麼用意嗎？」
貼文曝光後引起熱議，許多網友留言「鬼切起首式」、「甩尾之前要先鐘擺」、「就是不會開車吧」、「轉彎先來個假動作」、「要準備甩尾了」、「可能有強迫症，想公平一點對待方向盤的左右邊」、「我爸也會這樣開，有時候真的看不懂耶，為什麼啊？」
此外，一些專業網友則回應，「這好像是習慣開大車的人會這樣開」、「轎車也有內輪差，有時候不計算內輪差會頭過去，結果後輪卡到牆壁」、「主要看巷子大小，這樣能增加轉彎空間，安全也算是保護愛車」、「開大車的慣性，我開車也會這樣，大小路口都這樣轉，甚至直接直角方式轉，好處是可以直接看到左邊車輛，也不會容易被A柱檔，直接用切西瓜方式轉彎很危險」、「進窄口道路時，先反向打一點再轉向可以避免內輪差，有些新手駕駛或小車駕駛，非常容易忽略」。（編輯：張志浩）