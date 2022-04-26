啥職業厲害但收入不高？「4行業」血汗：小孩想當打斷腿
俗話說「三百六十五行，行行出狀元」，每份職業都有值得敬佩之處，但就有網友好奇詢問「什麼職業聽起來厲害收入卻不高？」而引起內行點名4行業相當血汗，無奈嘆「我兒子如果說要當，我絕對打斷他的腿」。
原PO於PTT八卦板上發文，表示台灣有許多行業聽起來沒什麼，實際上卻低調賺大錢，「就像校門口賣飯糰的阿姨，靠飯糰透天買一間又一間」。但他突然納悶詢問「有什麼職業是相反，聽起來很厲害，實際上收入卻不高的呢？」
問題曝光後，隨即引起鄉民們留言，「醫師，輸給很多小吃店攤販」、「一定是會計類的啦！少數真的專業又賺不到錢的工作」、「醫事人員幾乎都是吧，薪水被健保壓死」、「業務或保險業經理」。
在眾多留言中，其中「獸醫」和「醫檢師」皆被許多人點名，認為「真的是獸醫，除非自己開而且有成功」、「獸醫+1」、「醫檢師啊！還有更慘的嗎？你看看這波疫情多少醫檢師做到死，一個月領不到4萬，中南部可能還不到3萬5」、「獸醫、檢驗師，聽說4萬多」。
此外，「建築師」和「律師」亦被提及，「律師啦，我兒子如果說要當律師我絕對打斷他的腿」、「法官檢察官律師，真的有夠血汗，薪水除以工作時數根本划不來」、「建築師/土木相關技師，難考，考過後任何簽證案幾乎要背法律責任到死，自行開業大概年薪150-300區間。責任與收入完全不成正比」、「建築師沒有之一」。（編輯：陳雅雲）