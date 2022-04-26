繳費機「貼滿咒語」超詭異！眾人看完都崩潰：到底怎麼用
自動繳費機在日常生活許多場所都能看見，包括收取文件列印、表單申請費用，以及繳交停車費等用途，不過有網友卻在某停車場發現，一台繳費機被業者貼滿操作方法，但看似貼心的方式卻讓眾人看的「霧煞煞」，紛紛崩潰直呼「到底怎麼用」、「這排隊要排多久」。
一名網友在臉書社團「爆廢公社二館」分享一張照片，圖中可見，某停車場的一台自動繳費機上，被貼滿眼花撩亂的操作方法，除了文字描述外，還貼心的用數字標示每步驟的位置在哪，但雜亂的排版讓原PO崩潰直言「慘了...我沒有練過速讀，只是要繳個錢而已好難，根本是繳費障礙，搞錯是不是要重來？」並開玩笑稱機台為「字迷繳費機」。
照片曝光後引發熱議，網友留言「原本會操作的，結果一看到之後，變了不會操作」、「跟交通告示牌有像，幾秒內解讀出怎麼走往哪走」、「找不到3啊！好焦慮啊」、「知道停車場沒幾台車，繳費卻要排很長的原因了」、「這機台排版讓我莫名的火大」、「這樣設計機器真的很多，不管是有沒有標示數字順序，光操作都覺得兩隻手兩隻眼不夠用」、「是準備施法要貼咒語嗎」。
此外，也有人認為「一直很懷疑，這種機台為何不一開始就設計好，所有動作可以依照一個順序排下去？」、「老舊的很多這樣，貼的亂七八糟，但現在不少地方都有更新，改成支援多元付款了」、「其實製造廠商也有問題，為什麼不會依照順序從上倒下排列呢？非得要做成『躲貓貓』設計」、「但好像真的有些人不會用繳費機，會貼成這樣應該也是被弄錯好幾次吧」。（編輯：張志浩）