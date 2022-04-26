《來吧！營業中》爆錄影失誤！台灣餐廳秘密曝　觀眾傻眼

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「這樣子二手的食物真的超級不恰當，無論龍蝦頭是擺設與否，任何食物一旦被送上桌，就是視為被食用過的，一定不能二次使用，跟龍蝦頭有沒有真的被碰過無關，這是超級基本的原則欸，即便現在殘酷二選一， 要就是另一桌沒有龍蝦頭，要不給他二手的，再怎麽樣，都只能選前者，瘋了吧！不是要小題大做，只是這個心態很不OK」。
而實際觀看《來吧！營業中》第三集當中，節目當時邀請到藝人莎莎、張文綺、于美人、路嘉怡、臧芮軒等五人光顧試菜，其中由於莎莎、張文綺先到，於是先上一道龍蝦沙拉，但隨後要上于美人、路嘉怡、臧芮軒該桌的龍蝦沙拉時，主廚姚元浩突然告知外場負責人炎亞綸以及店長庹宗康，表示「我們只有一隻龍蝦頭，那隻龍蝦頭要回來，才能夠擺盤」，隨後工讀生顏佑庭便將莎莎、張文綺該桌的龍蝦頭取回，並告知是要「換成小盤」，原先莎莎不斷拒絕，擔心店員洗過多盤子，但顏佑庭收到收回龍蝦頭指令仍舊堅持，讓莎莎及張文綺錯愕表示「為什麼要換小盤啊？」
隨後顏佑庭將沙拉端回廚房內換小盤後，將其莎莎、張文綺的龍蝦頭放至于美人、路嘉怡、臧芮軒那桌的沙拉擺盤，一龍蝦頭兩用的做法直接曝光在螢幕前，雖然製作單位在上菜前的Tag鏡頭寫著「不良示範，請勿模仿」，不過由於屬於國際平台上播出的實境節目，許多觀眾並不太能接受。
該橋段曝光之後，引爆觀眾熱議「終於有人提到了，那樣回收沒清洗、消毒過再用超不衛生，如果可以像第四集那樣，先將原時才拿給客人看，然後說『為了方便食用我們待會幫您把龍蝦頭拿起來，這邊先給你們看一下』，然後再上桌前把龍蝦頭拿起來，會好很多」、「衛生問題是我最不能接受的… 就算是疫情前，戴口罩都是很基本的，這我真的不行」、「感覺姚應該是不小心把業界會幹的事搬上螢幕前了吧，忘記節目播出後各種行徑做法都會被放大檢視」、「還有沒戴口罩這件事我也觀察很久，為了效果還在餐廳瘋狂聊天，不管有沒有疫情都還是要有點衛生」。
不過，也有不少網友緩頰表示「一堆餐廳龍蝦頭都這樣再次回收在出餐＝＝尤其是婚宴會館最會這樣，你到底有沒有出去工作過」、「其實懂一點餐飲的話都知道......這些裝飾品本來就會重複使用，只是因為在錄影，就會被放大檢視而已」、「廚房很黑暗的，很多你不知道的事，只是節目直接拍出來觀感不好」、「哇！怎麼把餐廳的秘密說出來」、「外面很多餐廳都是這樣的喔....餐廳廚房的秘密不小心被講出來了」。（編輯：張嘉哲）